John Tavares poursuivra sa carrière à Toronto

Les Maple Leafs ont trouvé les bons arguments pour convaincre le joueur autonome le plus convoité sur le marché de poursuivre sa carrière à Toronto.

Le joueur de centre John Tavares a en effet accepté une entente de 77 millions $US des Leafs pour les sept prochaines années.

Tavares, originaire de Mississauga, en Ontario, a fait savoir sur Twitter qu’il se rendait à Toronto dimanche après-midi. Puis il a ajouté une photo de lui endormi dans les feuilles d’érable, l’équipe confirmant l’entente dans un communiqué quelques instants plus tard.

Le joueur canadien, qui quitte les Islanders de New York après neuf saisons, a négocié avec son ancien club, les Leafs, les Sharks de San Jose, les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas cette semaine, alors que les six formations sur sa liste l’ont courtisé intensivement.

Tavares avait jusqu’à midi, dimanche, pour signer une prolongation de contrat avec les Islanders qui aurait pu inclure une huitième saison. Mais après l’expiration de cette échéance, il semblait assuré que le séjour de Tavares à New York était terminé avec un contrat d’une durée maximale de sept ans.

Par ailleurs, le Lightning de Tampa Bay a conclu une prolongation de contrat de 47,25 millions $ pour sept ans avec le défenseur Ryan McDonagh. La nouvelle entente entrera en vigueur à compter de la saison 2019-20.

Le directeur général Steve Yzerman en a fait l’annonce, dimanche, quelques minutes après l’ouverture de la fenêtre permettant d’offrir une prolongation aux joueurs qui entament la dernière année de leur contrat.

Le Lightning avait acquis McDonagh des Rangers de New York Rangers à la date limite des transferts dans la LNH.

Ailleurs dans la LNH, les Stars de Dallas ont rapatrié l’ailier Valeri Nichushkin en lui faisant signer un contrat de deux ans pour 5,9 millions $. Le 10e choix au repêchage de 2013 a passé les deux dernières saisons en Russie.

Nichushkin, âgé de 23 ans, a fait ses débuts dans la LNH alors qu’il était encore adolescent en 2013 et il a passé trois ans à Dallas.

Ces deux dernières années, il a évolué pour le CKSA de Moscou dans la Ligue continentale, où il a totalisé 51 points (27 buts et 24 passes) en 86 matchs.

Les Blackhawks de Chicago se sont montrés très actifs, mettant sous contrat le gardien Cam Ward, l’ailier Chris Kunitz et le défenseur Brandon Manning.

Ward et Kunitz ont chacun signé des ententes d’un an tandis que Manning est sous contrat pour deux ans.

En embauchant Ward, les Hawks s’assurent les services d’un vétéran gardien à la première journée du marché des joueurs autonomes. Rappelons que Corey Crawford a raté la majeure partie de la dernière saison en raison d’une blessure au haut du corps.

Les Blackhawks estiment que Crawford sera fin prêt en vue du camp d’entraînement, mais c’était une priorité pour eux d’ajouter de la profondeur à cette position après avoir raté les éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2007-08.

L’ailier James van Riemsdyk aurait pour sa part accepté un contrat de cinq ans au montant de 35 millions $ US avec les Flyers de Philadelphie, selon une source qui a requis l’anonymat.

Van Riemsdyk serait ainsi de retour avec l’équipe qui l’a sélectionné au deuxième rang derrière Patrick Kane au repêchage de 2007.

Aujourd’hui âgé de 29 ans, il a marqué un sommet de 36 buts la saison dernière et totalisé 62 points, un autre sommet personnel, il y a deux ans. Son salaire comptera pour 7 millions $ à la masse salariale de l’équipe jusqu’en 2022-23.

Ailleurs, le défenseur autonome Jack Johnson a apposé sa signature au bas d’un contrat de cinq ans pour 16,25 milions $ avec les Penguins de Pittsburgh.

Johnson, âgé de 31 ans, a passé un peu plus de six saisons avec les Blue Jackets de Columbus, où il a compilé 36 buts et 118 passes pour 154 points en 445 matchs.

Le vétéran attaquant Thomas Vanek signerait un contrat avec les Red Wings de Detroit, selon une source au fait des discussions.

Natif de l’Autriche, Vanek retournerait donc avec l’équipe avec laquelle il a récolté 38 points, dont 15 buts, en 48 matchs lors de la saison 2016-2017.

Un vétéran de 13 saisons dans la LNH, Vanek compte 11 campagnes de 20 buts en carrière incluant des récoltes de 43 et 40 buts avec les Sabres de Buffalo en 2006-2007 et 2008-2009. Les Sabres l’avaient réclamé au cinquième rang du repêchage de 2003.

Vanek a également effectué un bref séjour avec le Canadien de Montréal en 2013-2014, totalisant 15 points, incluant six buts, en 18 parties.

Le Wild du Minnesota a embauché deux vétérans attaquants, faisant signer des ententes d’un an à Matt Hendricks et Eric Fehr.

Les Sabres de Buffalo, pour leur part, ont mis sous contrat le gardien autonome Carter Hutton, une entente de trois ans d’une valeur de 8,25 millions.

Hutton, âgé de 32 ans, compte six saisons d’expérience dans la LNH, dont deux avec les Blues de St. Louis, où il a partagé le travail avec Jake Allen. Il a compilé un dossier de 17-7-3 avec une moyenne de 2,09 en 32 rencontres la saison dernière.