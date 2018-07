Festival des rameurs de Petit-Rocher: 19 équipes inscrites pour la traversée de la baie des Chaleurs

La compétition pour la traversée de la baie des Chaleurs de Bonaventure à Petit-Rocher mettra à l’épreuve 18 équipes de rameurs, le samedi 14 juillet.

Le nombre de baleinières sur la ligne de départ est passé de 23 l’année dernière à 18 cette année. La présidente du festival des rameurs, Anne Thibodeau, mentionne que c’était le 50e anniversaire du festival en 2017, c’est pourquoi il y a eu plus d’une vingtaine d’équipe.

Neuf formations féminines et dix masculines se feront la concurrence lors de cette activité phare du festival des rameurs de Petit-Rocher du 11 au 15 juillet.

«Comme chaque année, les équipes de la région Chaleur sont plus nombreuses à la traversée. Par contre, on a une équipe de la Péninsule acadienne et trois du Québec», souligne Mme Thibodeau.

Stefan Doucet, de la région Chaleur, en sera à sa 23e participation à la traversée. M. Doucet et son équipe, Doucet contracteur de bois, ont remporté la course l’année dernière avec un temps de 2h50m11s. Au cours des dernières années, l’équipe de Stefan Doucet a remporté la première place neuf fois et occupé la deuxième place à huit reprises. L’objectif de

M. Doucet et de son équipe est de remporter une dixième victoire à la présentation de cette année. Pour se faire, ils peaufinent les dernières préparations.

«C’est la dernière ligne droite avant la course. Cela fait deux mois qu’on a commencé les entraînements et tout se passe bien. C’est sûr que ce n’est pas facile d’avoir tous les membres aux entraînements trois à quatre fois par semaine. On sera prêt pour la course et l’objectif est de remporter la première place.»

«La traversée de la baie des Chaleurs est comme une course de marathon, poursuit-il. Il faut bien gérer la course pour terminer en force. Ce que je peux conseiller aux nouveaux participants est de bien commencer la course. Toutefois, finir la course est quand même une victoire en soi.»

Si la traversée est l’activité phare de l’événement, de nouvelles activités ainsi que de la musique seront proposées aux festivaliers. Le comité organisateur invite la population à participer au parcours l’olympiade (jeux gonflables avec mousse), le jeudi 12 juillet de 14 à 18h au parc de la plage.

«C’est une nouvelle activité dont le parcours se fera sous forme de course. L’activité est ouverte à tout le monde et elle est gratuite. On souhaite une grande participation à cette activité familiale», mentionne Mme Thibodeau.

Les Brothers et Danny Party feront danser les rameurs le samedi 14 juillet, lors de la soirée des rameurs et rameuses.

La cérémonie d’ouverture du festival est le mercredi 11 juillet et sera suivie du gala Mlle Festival des rameurs.

La première traversée a eu lieu en 1967. L’année suivante, le festival des rameurs est né. Le record de la traversée de

35,4 km est détenu par L’inter Marché, grâce à un temps de 2h36m7s. Il a été établi en 1996. Les femmes ont commencé la compétition en 1994 et le record a été inscrit en 2016 par Roy’s Trucking avec un temps de 3h0m24s.