Un résultat historique pour Soccer NB

Les équipes masculines U-14 (photo principale) et U-15 (à l'intérieur) du Nouveau-Brunswick sont montées sur la plus haute marche du podium aux Championnats de l’Atlantique de soccer, en fin de semaine. - Gracieuseté

Soccer Nouveau-Brunswick a enregistré un résultat historique en fin de semaine lors des Championnats de l’Atlantique, mais le directeur général affirme que nos jeunes auraient pu faire encore mieux. Une autre belle preuve que le ballon rond est dans une santé resplendissante à travers la province en 2018.

Nos représentants rentrent tout de même au bercail avec deux médailles d’or pour la première fois depuis plus d’une décennie. Ils mettent aussi la main sur trois médailles d’argent.

La formation masculine U-14 a d’abord remporté le titre lors de la compétition qui avait lieu à Charlottetown, en signant une victoire de 2 à 0 sur Terre-Neuve-et-Labrador en finale.

Leurs collègues des U-15 montent également sur la plus haute marche du podium, à la suite d’un triomphe de 3 à 0 contre l’équipe de Terre-Neuve-et-Labrador, une rencontre qui s’est déroulée à Halifax.

Le Nouveau-Brunswick met aussi le grappin sur trois médailles d’argent, donc trois revers en finale contre les formations de la Nouvelle-Écosse.

L’équipe masculine U-13 a baissé pavillon 4 à 2 à Charlottetown alors que les filles subissaient un échec de 2 à 1 à St. John’s.

Dans le groupe des U-15, la formation féminine s’est inclinée 3 à 1 dans un match qui était présenté à Moncton.

C’est la première fois que le Nouveau-Brunswick remporte deux médailles d’or la même année lors de ces championnats. Un résultat qui satisfait le directeur général de Soccer Nouveau-Brunswick, Younes Bouida, mais seulement en partie.

«C’est du jamais vu. C’est la première fois que ça arrive, aussi loin que je puisse me rappeler, mentionne-t-il. On a subi trois défaites en finale, mais on a eu des parties serrées et nos athlètes ont bataillé jusqu’à la toute fin.»

Malgré tout, le grand patron du ballon rond dans la province pensait bien avoir une meilleure récolte en fin de semaine.

«Je m’attendais à plus. J’anticipais que les équipes masculines U-13, U-14, U-15 et même U-16 remportent le titre. Chez les filles, je croyais bien que les U-13 et les U-14 allaient gagner. Mais les tournois, c’est comme ça», explique-t-il.

«L’équipe des U-14 filles est l’une des meilleures formations qu’on n’a jamais eues. Je suis sûr et certain que l’année prochaine, elles vont montrer ce qu’elles sont capables de faire.»

On le sent, Bouida vise très haut pour les jeunes athlètes de la province.

«Dans l’ensemble, je pense qu’on aurait fait beaucoup mieux. Quatre médailles d’or, ça devrait être un minimum comme objectif. Cela dit, je dirais que six des huit équipes ont eu une performance exceptionnelle en fin de semaine.»

Les médailles d’or ont été très rares au fil des ans à ces grandes confrontations interprovinciales.

On en note une en 2015 et une autre en 2017 (U-13 masculin). C’est donc la première fois qu’une de nos équipes remporte le Championnat de l’Atlantique deux années de suite (cette année dans le groupe des U-14).

«Pour nous, c’est vraiment une confirmation qu’on est sur la bonne voie. On est en train de développer la base et les résultats seront progressifs. Tous les entraîneurs et les administrateurs travaillent très fort vers cet objectif depuis plusieurs années», affirme Younes Bouida.

«On commence à voir des joueurs et des équipes qui se distinguent sur la scène atlantique et nationale. Ce n’est donc qu’un début.»