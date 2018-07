Coupe Washer N.-B.: plus de 175 équipes attendues à Saint-Antoine

Les organisateurs de la Coupe Washer Nouveau-Brunswick s’attendent à accueillir au-delà de 175 équipes du jeu de rondelles, le samedi 21 juillet, au champ de balle molle de Saint-Antoine-de-Kent. L’événement, qui en est seulement à sa cinquième année d’opération, se veut un énorme succès après des débuts modestes en 2014.

La première année, les organisateurs n’avaient accepté qu’un maximum de 32 équipes (64 joueurs), chiffre qui a été revu à la hausse l’année suivante avec l’entrée en scène de 48 formations (96 joueurs). En 2016, ce ne sont pas moins de 108 duos (216 joueurs) qui se sont pointés le bout du nez. Enfin, l’an dernier, 172 équipes y ont pris part.

«Si c’est si populaire, c’est parce que peu importe que tu dois un homme ou une femme, ou encore que tu sois une personne âgée ou une jeunesse, tu peux être bon. Il suffit d’envoyer des rondelles dans une boîte en bois qui est située à 20 pieds de distance», explique l’un des organisateurs, Pierre Richard.

«Personnellement, nous ne sommes pas surpris que ça attire autant de gens. Partout où tu vas dans les terrains de camp, que ce soit à Shediac, à Bouctouche ou encore à Tracadie, tu vas toujours voir des gens en train de jouer à ce jeu», dit-il.

«Et la beauté de ce loisir c’est qu’une fois la partie complétée, tu te sers la main et c’est terminé. Il n’y a pas de chicane. C’est une très belle activité. Ça vient de partout pour jouer. L’année passée, nous avions eu des joueurs de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Alberta et de l’Ontario», ajoute Pierre Richard.

Les gens peuvent inscrire leur équipe dans l’une des trois divisions, soit compétitive (70$), féminine (60$) ou récréative (50$). À noter que les divisions compétitives et récréatives peuvent être composées de duos masculins, féminins ou mixtes.

Les premières parties commenceront sur le coup de 10h, samedi matin. Plus de 5000$ seront remis en prix. Vous pouvez vous inscrire en ligne (www.NBWasherCup.com).

Il sera possible d’y aménager une roulotte de camping sur le site. Une cantine et de la musique seront également à la disposition du public pendant l’événement.

Le duo Estella de Néguac (René Savoie et Cristian Estrella) avait triomphé en 2017 dans la division compétitive. Dans la division femmes, les Sisters de Bouctouche (Dorice Collette et Anne-Marie Boudreau) l’ont emporté. Enfin, dans la division récréative, la palme est allée aux Leafs Nation de Bouctouche (Charles Lacenaire et Mark McGregor).