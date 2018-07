Festival des rameurs: Lady Albertine et Roy’s Trucking l’emportent

L’équipe masculine Lady Albertine et les rameuses de Roy’s Trucking ont raflé la première position de la traversée de la baie des Chaleurs dans leur catégorie respective lors du Festival des rameurs de Petit-Rocher, samedi.

Dix-neuf équipes ont pris le départ sous un soleil radieux, soit neuf masculines et dix féminines.

L’équipe masculine Lady Albertine composée de Ghislain Guignard, Marc-André Bryar,Ricky Doucet , Mathieu Godin et Jean-Luc Bryar a été la première à l’arrivée avec un chrono de 2h52m35s.

«Ç’a bien été, on a été premier du début à la fin de la course. C’était quand même serré avec l’équipe qui a terminé en deuxième position. Après une heure de course, on s’est distancé des autres», a mentionné Ghislain Guignard.

Une victoire dédiée aux membres de leurs familles qui ont perdu leur combat contre le cancer.

«On a décidé de ramer cette année à la mémoire de mon père et la mère d’un de nos coéquipiers. On a décidé de dédier cette victoire à ces derniers, qui ont été notre source de motivation lors de cette traversée», de confier M. Guignard.

Au fil des ans, l’équipe de Ghislain Guignard a remporté la première place trois fois et la deuxième position quatre fois.

L’équipe Lady Albertine a disputé une chaude lutte à leur plus proche poursuivant, Doucet Contracteur de Bois, qui a terminé en 2h55m44s.

«On n’a pas pu réaliser notre objectif, qui était de remporter une dixième victoire. Cependant, l’équipe qui a gagné la course est la meilleure. Ç’a été une excellente course et on n’est fier de notre deuxième position», de souligner Stefan Doucet, de Doucet Contracteur de Bois.

L’équipe Amigo a pris le troisième rang avec un chrono de 3h02mn11s.

Mélanie Hachey,Danielle Aubé ,Tanya Paradis, Karine Roy, et Marie-Pier Arseneau de Roy’s Trucking ont été les premières avec un temps de 3h1713s. – Acadie Nouvelle. Idrissa Diakité

Chez les femmes, Mélanie Hachey, Tanya Paradis, Karine Roy, Danielle Aubé et Marie-Pier Arseneau de Roy’s Trucking ont été les premières avec un temps de 3h1713s.

«On fait une excellente course, et ce malgré une mer un peu agitée par endroit. C’est ma dixième traversée et ma deuxième victoire. Cette année, le travail d’équipe a été payant. On a développé un excellent esprit d’équipe et on est comme une famille. C’est une belle expérience de vivre la traversée de la baie des Chaleurs», indique Mélanie Hachey.

Leurs plus proches rivales étaient Moulin à scie (3h18m23s) et Bathurst Toyota (3h2048s).

La première traversée a eu lieu en 1967. L’année suivante, le festival des rameurs est né. Le record de la traversée de 35,4 km est détenu par L’inter Marché grâce à un chrono de 2h36m7s. Il a été établi en 1996. Les femmes ont commencé la compétition en 1994 et le record a été inscrit en 2016 par Roy’s Trucking avec un temps de 3h0m24s.