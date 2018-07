La France bat la Croatie et remporte un deuxième Mondial

Paul Pogba (6) célèbre après avoir marqué pour la France en finale de Coupe du monde de soccer, dimanche. - Associated Press: Thanassis Stavrakis

La France a battu la Croatie 4-2 au Stade Luzhniki, dimanche, remportant ainsi la 21e présentation du Mondial.

Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Paul Pogba ont marqué les buteurs de l’Hexagone, qui a aussi profité d’un but contre son camp (Mario Mandzukic).

Mandzukic et Ivan Perisic ont riposté pour les Croates, qui disputaient la finale pour la première fois de leur histoire.

La France a aussi été titrée en 1998, à la maison. Le pays a été battu par l’Italie en finale de la Coupe du monde de 2006, en Allemagne.

Dimanche, ce qui se dessinait comme un match serré, à 1-1 après la demi-heure de jeu, s’est transformé en fiesta pour les Français.

Les Bleus ont pris l’avance 2-1 à la 38e minute, gracieuseté d’un penalty de Griezmann. Il a fait mouche du côté droit, trompant Danijel Subasic. La sanction est venue après que les arbitres aient consulté la reprise vidéo pour vérifier une main de Perisic en sautant, sur un corner.

Le groupe de Didier Deschamps s’est emparé d’une priorité de 3-1 quinze minutes après le début de la deuxième demie. Mbappé a mis de la pression sur le flanc droit. Il a été freiné mais Griezmann a pu glisser à Pogba et celui-ci a converti son deuxième tir, le premier étant stoppé par un défenseur.

À la 65e minute, Mbappé a porté le score à 4-1 d’un tir de loin à la droite de Subasic, après du beau travail de Lucas Hernandez.

Mbappé a 19 ans. Le seul autre adolescent à avoir marqué en finale de la Coupe du monde: nul autre que Pelé, à 17 ans lors du gain de 5-2 du Brésil contre la Suède, en 1958.

Mandzukic a réduit l’avance à 4-2 à la 69e minute. Il a capitalisé suite à du jeu mou du gardien Hugo Lloris, qui lambinait après avoir stoppé une passe arrière.

La Croatie a nivelé à la 28e minute. Luka Modric a pris un coup franc d’une bonne distance et après deux têtes et une passe arrière des Croates, Perisic s’est créé de l’espace pour un fulgurant tir du pied gauche, battant Lloris à sa gauche.

La France a pris les devants 1-0 à la 18e minute, sur un coup franc où Mandzukic a marqué de la tête contre son camp, voulant mettre hors de danger la frappe de qualité de Griezmann.

C’était le 12e but contre son camp de ce Mondial, un record de la Coupe du monde.

Perisic a mené des charges sur le flanc gauche lors des quatrième et 15e minutes, sans parvenir à tirer. La deuxième occasion était plus menaçante; près du but il a voulu passer au centre à Ante Rebic, sans succès.

Quatre hurluberlus ont envahi le terrain à la 53e minute, mais ils ont vite été rattrapés et maîtrisés par les agents de sécurité.

Deschamps faisait partie de la brigade championne il y a 20 ans. Il n’est que le troisième à avoir remporté le Mondial comme joueur et comme entraîneur. Les autres sont l’Allemand Franz Beckenbauer et le Brésilien Mario Zagallo.

En quatre apparitions au Mondial la Croatie, nation de quatre millions de personnes, avait eu comme meileur résultat une troisième place, en 1998.

La France et la Croatie avaient les mêmes alignements que lors des demi-finales.

Avant le match, le président russe Vladimir Poutine a fait le relais au Qatar en vue du Mondial de 2022.

Il a rencontré au Kremlin l’émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Poutine dit que la Coupe du monde en Russie a été un succès, et qu’il est sûr que le Qatar saura garder la barre aussi haut dans quatre ans.

Il a remis un ballon à l’émir du Qatar, qui sera la première nation arabe à accueillir le tournoi.