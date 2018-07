Le Triathlon Chaleur sera chaudement disputé

Le Triathlon Chaleur promet d’être chaudement disputé ce samedi, à Beresford. Les champions en titre, Cédric Boily et Kamylle Frenette, ont déjà confirmé leur présence et c’est sans oublier les Lee Roy, Evan Pemberton et Donna Trites qui seront aussi de la partie.

Pour cette 14e présentation, les organisateurs ont prévu deux petites nouveautés qui devraient sûrement ravir les participants.

D’abord, des médailles seront remises à tous les concurrents des trois épreuves (triathlon sprint, duathlon sprint et triathlon sprint équipe). Mais, surtout, l’épreuve sera cette année présentée samedi en fin d’après-midi. Auparavant, le départ était donné le dimanche matin.

«Nous voulons ainsi permettre aux participants de pouvoir profiter un peu plus de notre belle région, affirme Denis St-Onge du comité organisateur. Avant, les gens se présentaient ici le samedi soir et devaient se coucher tôt parce qu’ils compétitionnaient le lendemain matin. Ils devaient ensuite partir chez eux parce qu’ils travaillaient le lendemain. Dorénavant, ils pourront faire leur course et socialiser ensuite dans la région pour ensuite repartir le lendemain.»

En plus d’une soirée sociale prévue au Sportek de Beresford avec le trio musical composé de Michel Frenette, Michel Babineau et Patrick Comeau, les participants auront aussi le loisir de rendre à Bathurst où le Festival Journées Hospitalité bat son plein.

Le départ des trois épreuves pour adultes sera donné sur le coup de 16h. Par contre, le duathlon et triathlon pour enfants aura lieu à compter de 11h.

Les profits de l’événement seront remis à part égale à la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur et au Tour de l’espoir.