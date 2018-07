Balle lente: les Bombes Acadiennes veulent exploser à Niagara Falls

Les Bombes Acadiennes. À l'avant: André-Oliva Roussel (Le Goulet), Marc Thomas (Tracadie) et Terry Fournier (Saint-Isidore). À l'arrière: Jolin Mallet (Le Goulet), Jacques Légère (Brantville), Hubert LeBreton (Le Goulet), Mathieu Paulin (Caraquet), Martin Roussel (Le Goulet), Danny Gauvin (Le Goulet) et Frédéric Landry (Bertrand). Absents: Christian Robert (Dieppe), Jonathan Richard (Saint-Louis-de-Kent), Tyron Breau (Néguac), Guillaume Lanteigne (Caraquet) et Drake Lambert (Esgenoôpetitj). - Acadie Nouvelle: Robert Lagacé