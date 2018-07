Des jeunes de Chaleur goûtent au cyclocross

Une dizaine de jeunes du Club de vélo de montagne Chaleur (MFB Chaleur) ont appris des techniques d’habileté en cyclocross, mercredi soir, dans le cadre d’une clinique organisée par Vélo Nouveau-Brunswick.

Joël Jean, de MFB Chaleur, mentionne que cette clinique a été enrichissante pour les jeunes de la région.

«Ils ont appris différentes techniques de cyclocross qu’ils peuvent appliquer sur les vélos de montagne. Nous avons besoin des cliniques de ce genre dans la région.»

M. Jean souligne que plusieurs jeunes auront la chance de mettre en pratique ce qu’ils viennent d’apprendre dans une compétition à Campbellton, la fin de semaine prochaine.

«On devrait avoir une bonne participation de nos jeunes dans les différentes catégories.

L’objectif est qu’ils aient du plaisir tout en apprenant. On ne veut pas leur mettre de la pression. Ils ont toujours su se démarquer lors des différentes compétitions. »

Patrick Landry, un jeune cycliste du Club MFB, dit avoir appris plusieurs techniques d’entraînement lors de cette clinique.

«Je pense les mettre en oeuvre à Campbellton, en fin de semaine prochaine. Mon but est de terminer dans le top-10.»

Il a commencé le vélo de montagne, il a deux ans. C’est grâce aux Jeux de l’Acadie qu’il a eu la piqûre de ce sport, confie-t-il.

Pour son coéquipier Samuel Jean, cela fait plusieurs années qu’il fait du vélo de montagne dans la région Chaleur. C’est son père qui l’a initié à cette discipline.

«J’empruntais son vélo de temps à temps. Je suis tombé amoureux de ce sport depuis ce temps. Je vais aussi participer à la compétition de Campbellton. C’est un parcours assez difficile, mais mon but est de faire un excellent temps et de m’amuser.»

Le vélo de montagne est de plus en populaire auprès des jeunes de la région et dans la province. Selon Joël Jean, le nombre de jeunes qui prennent part aux différentes compétitions a considérablement augmenté récemment.

«Il y a deux ans, on avait à peine 20 jeunes à travers la province qui participaient aux compétitions. Cette année, on est rendu à une centaine aux épreuves provinciales. À Bathurst, on a organisé une course en juin qui a attiré 82 participants.»

Le Club MFB Chaleur compte une quinzaine de jeunes cyclistes.