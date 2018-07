Tournoi de golf du Titan: une autre occasion de célébrer

Plusieurs personnalités sportives prendront part au premier Tournoi de golf des célébrités du Titan d’Acadie-Bathurst, le vendredi 27 juillet, au club de golf Gowan Brae. Une autre belle occasion de célébrer du même coup les conquêtes de la coupe du Président et de la coupe Memorial en mai.

Parmi les invités d’honneur, on retrouvera le président de Hockey Canada Scott Smith, qui est justement originaire de Bathurst, de même que le président de Baseball Canada Jason Dickson, qui a grandi à Miramichi. Dickson a disputé plusieurs saisons dans le Baseball majeur, en plus de prendre part aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Le gérant d’équipement des Devils du New Jersey Nathan Belliveau, qui a déjà cumulé les mêmes fonctions avec le Titan de 2009 à 2012, sera également de la partie. Il sera d’ailleurs accompagné du gardien Keith Kinkaid.

L’ancien défenseur des Canadiens de Montréal Gilles Lupien et le recruteur des Blackhawks de Chicago Peter Nevin sont d’autres personnalités qui participeront au tournoi.

Idem pour le nouvel entraîneur-chef du Titan Bryan Lizotte, ainsi que quelques membres du Titan qui ont tout raflé ce printemps. Marc-André LeCouffe, Evan Fitzpatrick, Ethan Crossman, Cole Rafuse, Logan Chisholm, Elijah Francis et Keenan MacIsaac sont parmi les joueurs qui seront sur place. Le nouveau venu Evan MacKinnon sera également présent.

Le Moose du Nord, de la Ligue midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Association de hockey mineur de Chaleur et la Fondation du Titan se partageront les profits du tournoi.

Plusieurs activités sont également prévues en marge du tournoi, dont des stations de dégustation de microbrasseries locales, le concours trou-d’un-coup du Groupe Hathaway Auto, de même que des concours de fer droit, de coups de départ et de la balle la plus près du fanion.

De plus, chaque participant recevra une balle de la coupe Memorial du Titan et un tee personnalisé soulignant la conquête du prestigieux tournoi.

Enfin, un encan mené par le commissaire priseur invité Alvin Doucet complétera cette journée avec des chandails autographiés par John Tavares, de Jake Allen, de Sean Couturier, de Nico Hischier, de Patrice Bergeron, de Wayne Gretzky, de Noah Dobson et de plusieurs autres.

Le coût d’inscription par équipe de quatre joueurs est de 800$ et ça comprend la journée de golf, une photo d’équipe avec la coupe du Président et la coupe Memorial, un chandail cadeau, le souper et une rencontre avec les célébrités du tournoi. Il est plus plus possible de ne participer qu’au repas au coût de 30$.

Vous pouvez vous inscrire par courriel (gilles.cormier@letitan.com) ou par téléphone (549-3344). À noter que le tournoi est de type Texas Scramble et que le départ sera donné sur le coup de 13h.

Seulement 36 équipes seront acceptées et il ne reste déjà plus que sept places.