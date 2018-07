Un accident et du muscle pour Marc-André LeCouffe

C’est avec un pansement sur son genou gauche que Marc-André LeCouffe s’est montré le bout du nez au tournoi de golf, vendredi après-midi. Victime d’un accident d’automobile la veille à Belledune, l’attaquant de Tracadie a dû se contenter de regarder jouer ses coéquipiers.

«Ce n’est rien de bien grave, s’est empressé de dire l’Acadien âgé de 19 ans. Je me suis éraflé le genou et ç’a saigné, mais ce n’est pas si pire que ça. Je vais être correct pour le camp d’entraînement.»

À part le pansement, l’autre chose qu’on remarque en regardant LeCouffe c’est qu’il a pris du muscle. Le gaillard de 6 pieds 3 pouces était d’ailleurs fier de dire qu’il avait gagné près d’une dizaine de livres.

«Je suis maintenant rendu à 205 livres et je me sens vraiment bien. J’ai hâte au camp», dit-il.

LeCouffe a d’autant plus hâte qu’il a bien l’intention de démontrer que Mario Pouliot avait raison de vanter son potentiel la semaine dernière dans nos pages.

«C’est plaisant de savoir qu’un gars comme Mario, qui connaît son hockey, ait dit cela de moi. Je me suis bien préparé pour le camp et je crois beaucoup en moi», révèle le numéro 42.

«Nous devrions avoir encore une bonne équipe cette saison. C’est sûr que nous avons perdu beaucoup de bons joueurs, mais sérieusement, quand je regarde notre club, j’y crois. Notre défensive est encore très forte et les gars de quatrième trio de la saison dernière sont tous de bons joueurs qui sont en mesure de jouer de plus grands rôles. Et puis Sylvain (Couturier, le d.g.) a été chercher de bons nouveaux joueurs cet été», note LeCouffe.

Questionné sur son été en général, LeCouffe a raconté avec un grand sourire qu’il n’y a pas eu une journée où des gens ne sont pas venus lui parler du printemps de rêve du Titan.

«J’ai juste à entrer dans un magasin à Tracadie et tu as tout de suite de quatre à cinq personnes qui viennent me voir pour me parler de la coupe du Président ou de la coupe Memorial. C’est plaisant», dit-il.

L’Acadien a indiqué que les deux précieux trophées seront probablement à Tracadie pour la Ruée vers l’Art (5 août).