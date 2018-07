Baseball: Tracadie recevra le Championnat intermédiaire A

C’est confirmé, les Aigles de Tracadie seront les hôtes du Championnat provincial de baseball intermédiaire A. Le tournoi aura lieu du 14 au 16 septembre.

«Nous sommes vraiment fiers!, dit le gérant des Aigles Robert Arsenault. Ça fait longtemps de que je suis impliquée dans le baseball ici et laissez-moi vous dire que ce tournoi, quand vous en êtes les hôtes, ça te donne une tape dans le dos.»

Ainsi, les amateurs auront droit à la crème de la crème du baseball intermédiaire de la province. Le tournoi mettra en vedette les meilleures équipes des différents circuits néo-brunswickois.

Qu’ils gagnent ou non, les Aigles sont assurés de prendre part au tournoi. Une victoire de Tracadie en finale de la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi ferait en sorte que quatre équipes participent au Championnat.

Advenant une défaite des hôtes en séries éliminatoires, le trophée sera disputé à cinq.

Peu importe, c’est une chance unique que d’y participer, selon M. Arsenault.

«Ce n’est pas tout le monde qui aura l’occasion d’y participer au cours de sa carrière.»

Les Aigles avaient aussi été les hôtes du tournoi en 2016 et avaient remporté la finale dans un match historique de 17 manches, 5 à 4 contre les Cataractes de Grand-Sault. L’artilleur Rémi Légère avait officié sur le monticule pendant toute la rencontre décisive qui avait duré près de sept heures.

L’année suivante, Tracadie avait perdu en demi-finale contre les Cardinals de Miramichi.

Robert Arsenault ne cache pas ses intentions. Il veut cette fois-ci mettre la main sur le prestigieux trophée. L’appui des partisans des Aigles sera indéniable.

«Nous avons toujours eu une bonne réponse de la part de nos partisans. Tracadie a toujours été une ville de baseball. C’en est presqu’une religion!»

Sauf que les semaines à venir ne seront pas de tout repos pour M. Arsenault et son comité.

«Nous avons beaucoup de choses à faire d’ici là. Notre priorité en ce moment est d’annoncer aux gens que nous sommes l’équipe hôtesse. Nous allons devoir commencer à recruter des personnes pour effectuer diverses tâches.»

Par exemple, il doit y voir des responsables pour les horaires, d’autres pour former un comité de protêt, etc. C’est sans compter le recrutement des arbitres et la préparation du terrain.

«Il y a beaucoup de petites choses à faire, mais nous allons être prêts», assure-t-il.

C’est d’autant plus une occasion parfaite pour donner de la visibilité à la ville, croit le gérant.

«C’est bon pour la ville, ça apporte beaucoup de gens. Ce sera bon pour les commerces, les restaurants et les motels.»

Le Championnat provincial de baseball intermédiaire B se déroulera du côté de Fredericton.