Patty Blanchard court plus vite que la canicule!

Patty Blanchard est en train de réécrire le livre des records de la course au pays dans la catégorie féminine 60-64 ans. - Archives

Rien n’arrête Patty Blanchard, pas même la canicule. La grande dame de la course néo-brunswickoise s’est gâtée d’une sixième marque canadienne depuis octobre en brisant le record du 800 mètres féminin chez les athlètes âgées de 60 à 64 ans. L’ancienne marque datait de 18 ans.

La coureuse de Dieppe a réalisé son exploit à Charlottetown, samedi, lors des Championnats de l’Atlantique présentés à la Place des Jeux du Canada de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Blanchard a complété la distance en 2m39s97 pour éclipser la marque de l’Ontarienne Diane Palmeson qui, le 18 août 2000, avait réussi un temps de 2m40s58c.

«C’est un record qui me fait plaisir parce que Diane Palmason était une grande dame de l’athlétisme. Elle détient encore plusieurs records canadiens et, comme moi, elle se spécialise dans les courses de longue distance. Pour ce qui est de la chaleur, c’était difficile, mais je compose généralement très bien avec les hautes températures», affirme Blanchard.

L’expérimentée athlète âgée de 60 ans confie par ailleurs avoir grandement profité de la présence des 21 jeunes coureuses qui ont pris le départ en sa compagnie, samedi, dont les Néo-Brunswickoises MacKenzie Hall, Hannah Trites et Chelsey Hall.

«Je me sentais très bien samedi pour cette course. Je ne m’attendais pas à battre le record à ma première tentative. J’en étais quand même à ma première course de 800 mètres depuis un bon bout de temps. La dernière fois, c’était aux Mondiaux qui ont eu lieu à Sacramento (2012)», dit-elle.

Patty Blanchard n’aura pas beaucoup de temps pour se reposer puisqu’elle prendra part aux Championnats canadiens des vétérans ce week-end (3 au 5 août) à Surrey, en Colombie-Britannique. Elle sera des épreuves du 800 mètres et du 1500 mètres. Elle vise à améliorer ses deux marques canadiennes.

Outre le 800 mètres à l’extérieur, Blanchard a établi ces derniers mois des records canadiens au demi-marathon (1h33m21s, octobre), au 1500 mètres en salle (5m26s66c, février), au 15 km sur route (1h05m17s, février), au 1500 mètres à l’extérieur (5m24s77c, juillet) et au 3000 mètres à l’extérieur (11m37s78c, juillet).

Elle complète actuellement sa préparation en vue des Mondiaux d’athlétisme des vétérans qui auront lieu du 5 au 16 septembre à Malaga, en Espagne.