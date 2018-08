Hockey midget: Newbridge Academy puise beaucoup au N.-B.

Les Gladiators de la Newbridge Academy ont encore une fois puisé beaucoup au Nouveau-Brunswick pour la composition des quatre programmes de hockey de l’école privée de Dartmouth, en banlieue de Halifax.

Et comme ça avait été le cas la saison dernière avec les Alexandre David, Nicolas Savoie et Ethan Pearson, repêchés respectivement par le Titan d’Acadie-Bathurst, les Remparts de Québec et le Phoenix de Sherbrooke en juin, les recruteurs de la LHJMQ épieront à nouveau souvent les Gladiators au cours des prochains mois.

Le défenseur Evan Nause, de Riverview, l’attaquant David Doucet, de Baie-Sainte-Anne, et le gardien Pierre-Vincent Guignard, de Pointe-Alexandre, seront les trois joyaux du programme. Même que Nause est déjà vu par plusieurs recruteurs comme une éventuelle sélection de premier tour. Ajoutez à ce groupe le défenseur terre-neuvien Dawson Crane, perçu comme un espoir de premier plan.

«Evan Nause est un joueur spécial, affirme le directeur du programme Olivier Filion. On parle d’un gars qui sera repêché en première ronde l’année prochaine. Et comme son frère Ryan est également ici, Evan évoluera avec lui au sein de l’équipe préparatoire. Il sera donc le seul joueur né en 2003 parmi ce groupe composé de 2001 et de 2002.»

Doucet, qui a pris part à la Coupe Telus avec les Hounds de Notre-Dame ce printemps, et Guignard évolueront pour l’équipe midget AAA que dirige justement Filion. L’équipe préparatoire est menée par Matt Anthony.

«Je vais construire mon club autour de Doucet et Guignard, soutient Filion. David sera mon gros attaquant. Pour ce qui est de Pierre-Vincent, il sera l’un des bons gardiens des Maritimes à surveiller cet hiver. Je le vois sortir très tôt dans le repêchage. Jérémie Duguay, de Tracadie, et Alex Arsenault, de Saint-Charles, sont deux 2002 qui auront aussi des rôles importants. Ces deux-là vont m’apporter de l’expérience et de la stabilité dans mon groupe des six premiers attaquants», mentionne Filion.

L’ancien Titan avait aussi de bons mots au sujet de deux autres 2003 du Nouveau-Brunswick, soit l’arrière Simon Maltais, de Moncton, et le jeune frère de Jérémie Duguay, Jacob, de Tracadie.

«Simon est un grand défenseur que nous avons confiance que les recruteur vont apprendre à aimer, alors que Jacob est un gars avec des habiletés et une éthique de travail irréprochable», souligne Olivier Filion.

Parmi les autres joueurs du N.-B. qui évolueront avec l’équipe midget AAA des Gladiators, on retrouve le gardien Gabriel Paré, de Baie-Sainte-Anne, et l’attaquant Frédérick Caissie, de Cocagne.

Trois autres Néo-Brunswickois porteront les couleurs des Gladiators cet hiver, soit le gardien Ryan Branch, de Bathurst, avec l’équipe bantam AAA pilotée par Brandon Benedict, l’avant Noah Adams, de Saint-Jean, qui s’alignera pour le club préparatoire, et l’arrière Ben Jennings, de Fredericton, qui évoluera pour l’équipe U-18 sous les ordres de Ryan Hillier. Branch est le fils du docteur et co-propriétaire du Titan d’Acadie-Bathurst Neil Branch. Âgé de seulement 14 ans, Branch mesure déjà 6 pieds 6 pouces.