Baseball intermédiaire: une lutte à finir entre deux oiseaux

Les Cardinals de Miramichi et les Les Aigles de Tracadie sont impliqués dans une spectaculaire lutte à finir dans la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi. Et à moins que les Dodgers de Dalhousie ne nous réservent, dans un premier temps, une surprise face aux Aigles vendredi soir, tout va se décider lors du dernier match de la saison régulière prévu mardi soir au parc Raoul Losier entre les deux clubs de tête.

Les Cardinals dominent pour le moment le classement avec une fiche de 14 victoires contre cinq revers. Mais les Aigles – qui se sont compliqués la vie mardi soir en s’inclinant 6 à 5 en huit manches contre les Tigers de Chatham Head – ne sont toutefois qu’à un petit demi-match en vertu de leur dossier de 13 gains et cinq défaites.

«D’abord, il est hors de question de perdre le match de vendredi à Dalhousie, affirme l’entraîneur des Aigles Brian Landry. Mais même si les Dodgers sont au dernier rang, ils ne sont pas une proie facile. Ce n’est pas un match donné. J’ai beaucoup de respect pour les Dodgers. C’est une bien meilleure équipe que ne l’indique leur fiche.»

Rémi Légère sera envoyé sur la bute face aux Dodgers.

Mais d’ici là, les Dodgers (5-13) en viendront aux prises avec les Acadiens (7-12), jeudi soir, à Caraquet.

Pour ce qui est des Red Sox de Chaleur (10-10) et des Tigers (8-12), leur saison régulière est déjà terminée.

Par ailleurs, quatre joueurs du circuit de Vallée de Miramichi sont les grands favoris pour le titre de joueur le plus utile pour la saison 2018.

Il y a d’abord le lanceur Andrew Carter, des Red Sox de Chaleur. En plus de dominer le circuit pour les retraits sur trois prises (57), il est aussi le meilleur frappeur avec une moyenne au bâton de ,440.

Mike Simon, des Ironmen, est lui aussi un candidat de choix. En plus de présenter une moyenne au bâton de ,400, Simon domine la colonne des circuits (2) et de la moyenne de puissance (,675).

Kevin Landry, des Aigles, en est un autre qui ne donne pas sa place. Landry, dont la moyenne au bâton se chiffre à ,388, domine la ligue pour les circuits (2) et les points produits (18), en plus d’occuper la deuxième place pour la moyenne de puissance (,633) et la moyenne de présence sur les sentiers (,508). Il s’illustre également sur les sentiers avec 10 vols de but.

«Ce n’est pas parce que c’est mon fils, mais sans Kevin, les Aigles ne sont pas à la position qu’ils sont en ce moment, affirme l’entraîneur Brian Landry. C’est le leader du club et il apporte de la puissance et de la rapidité. C’est aussi le meilleur voltigeur de centre de la ligue. Kevin est aussi important pour les Aigles que Yan Rail peut l’être pour les Acadiens.»

Justement, Rail est le quatrième favori pour le titre de joueur le plus utile. Le vétéran des Acadiens présente une moyenne au bâton de ,425 et une moyenne de puissance de ,600. Il domine également la ligue pour la moyenne de présence sur les sentiers (,521) et il est le lanceur qui vient au deuxième échelon au chapitre des retraits sur des prises.