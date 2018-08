Baseball senior: une batterie qui fait peur à Chatham

Si les Ironmen de Chatham occupent le premier rang de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick, ils le doivent en grande partie à leur lanceur Jason Jarvis et à leur receveur Jeff Watkin. L’un est carrément imbattable sur la butte, l’autre est une véritable terreur dans le cercle des frappeurs.

Jarvis, un Américain âgé de 30 ans qui a déjà fait partie de l’organisation des Giants de San Francisco, a remporté ses neuf décisions tout en présentant une moyenne de points mérités de 0,84. Croyez-le ou non, il n’a permis que huit petits points mérités en 66,2 manches de travail. Il a de plus sauvegardé trois matchs comme releveur et a retiré 60 frappeurs sur des prises, ce qui le place au deuxième rang à ce chapitre.

C’est sans oublier que Jarvis se tire également très bien d’affaire à l’attaque, comme en témoigne sa moyenne au bâton de ,313.

Watkin, pour sa part, domine la ligue avec sept circuits, 22 points produits et une moyenne au bâton de ,409. Il est donc en bonne position pour remporter la triple couronne.

Les deux vedettes des Ironmen sont évidemment parmi les favoris pour remporter le titre de joueur de l’année.

Deux autres joueurs sont aussi sur les rangs, soit Steven Johnson, des Fisher Cats de Moncton, et Pete Gehle, des Alpines de Saint-Jean.

Johnson, qui excelle autant en attaque qu’au monticule, domine le circuit avec 29 coups sûrs en plus d’occuper le deuxième rang dans la colonne de la moyenne au bâton (,377). Au monticule, il a toutefois été un brin malchanceux parce que sa moyenne de points mérités de 2,75 et ses 50 retraits au bâton en 51 manches de travail valent bien mieux que sa fiche de trois gains contre cinq revers.

Quant à Gehle, il montre une moyenne au bâton de ,359 (4e), en plus de totaliser deux circuits, six doubles et 23 coups sûrs. Comme lanceur, bien que son dossier soit de trois victoires et cinq défaites, il domine la ligue avec 79 retraits sur des prises et une moyenne de points mérités de 2,87.

L’action reprend jeudi soir dans le circuit senior avec la présentation de deux rencontres. À Saint-Jean, les Alpines accueillent les Fisher Cats, alors que les Royals de Fredericton seront les visiteurs à Chatham. Les deux parties débuteront à 19h30.

Vendredi, à la même heure, les Ironmen rendront la pareille aux Royals dans la capitale provinciale. Enfin, dimanche sur le coup de 19h, les Fisher Cats accueilleront les Royals au parc Kiwanis.