Coupe Hlinka-Gretzky: un joueur des Wildcats représentera le Canada

Jakob Pelletier, des Wildcats de Moncton, fait partie des six joueurs de la LHJMQ qui prendront part à la Coupe Hlinka-Gretzky la semaine prochaine. Le tournoi, qui s’adresse aux joueurs de moins de 18 ans, sera disputé du 6 au 11 août à Red Deer, en Alberta.

Pelletier, auteur de 23 buts et 61 points la saison dernière en 60 rencontres, devrait être l’un des éléments importants de l’offensive d’Équipe Canada.

Les cinq autres membres de la LHJMQ sont les défenseurs Justin Barron, des Mooseheads de Halifax, et Maxence Guenette, des Foreurs de Val-d’Or, ainsi que les attaquants Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, Xavier Parent, des Mooseheads, et Samuel Poulin, du Phoenix de Sherbrooke.

Les Québécois Lafrenière, Poulin, Pelletier, Parent et Guénette ont été dans l’ordre les cinq premiers joueurs repêchés lors de l’encan de 2017. Barron, un Néo-Écossais, avait été choisi au 13e rang.

Six autres porte-couleurs de la LHJMQ ont toutefois été retranchés pendant le camp de sélection, soit les arrières Christopher Innis, de l’Océanic, et Christopher Merisier-Ortiz, du Drakkar de Baie-Comeau, de même que les avants Alex Beaucage, des Huskies de Rouyn-Noranda, Dawson Mercer et Xavier Simoneau, des Voltigeurs de Drummondville, et Brett Budgell, des Islanders de Charlottetown.

La formation sera dirigée par l’entraîneur-chef André Tourigny et ses adjoints Mitch Love et Ryan Oulahen.

Le Canada a remporté le tournoi en 2017, à Breclav, en République tchèque, battant l’équipe hôtesse 4 à 1 avec une formation qui regroupait 18 joueurs qui ont été sélectionnés lors du repêchage 2018 de la LNH en juin. Le défenseur Noah Dobson, du Titan d’Acadie-Bathurst, de même que les attaquants Anderson MacDonald, des Wildcats, et Joseph Veleno, alors avec les Sea Dogs de Saint-Jean, avaient entre autres pris part au tournoi. Veleno en était à une deuxième participation consécutive.

Guillaume Brisebois, du Titan, en 2014, Jonathan Huberdeau, des Sea Dogs, en 2010, Sean Couturier, des Voltigeurs, en 2009, Alex Grant, des Sea Dogs, en 2006, et Luc Bourdon, des Foreurs, en 2004, sont parmi les joueurs qui ont déjà pris part au prestigieux tournoi dans le passé.