Gros week-end de course au N.-B.

Gros week-end pour les amateurs de course à pied avec plusieurs épreuves ici et là dans la province.

Samedi, il y a d’abord le 5 km de Lamèque, dont on célèbre cette année la quatrième édition.

Outre l’épreuve reine, il y a aussi la possibilité de s’inscrire à l’épreuve de 1 km. Les départs seront donnés à 10h (1 km) et 10h30 (5 km). Les organisateurs attendent de 100 à 120 coureurs.

À Fredericton, on aura droit au populaire Beer Run qui propose des épreuves d’un mile, de 5 km et de 12 km. Le départ de chaque course sera donné à 15h.

À Edmundston, ce sera la première journée de l’événement familial Brayon Cours. Samedi, tous les enfants sont invités à prendre part à la course Don Plourde, une épreuve de 1 km. De 100 à 125 jeunes (et moins jeunes) sont attendus. Tout ce beau monde se rassemblera ensuite au parc du centre-ville. Le départ de la course sera donné à 16h.

Brayon Cours se poursuivra dimanche matin avec la présentation des épreuves de 3 km, 5 km, 10 km et 21,1 km (demi-marathon). Les 200 coureurs attendus s’élanceront sur le coup de 8h. Brayons Cours en est déjà à sa 12e édition.

Enfin, toujours dimanche matin, les coureurs de longue distance sont invités au 370e Demi-marathon de l’Acadie. Le départ sera donné à 10h.

Par ailleurs, les triathlètes ont de leur côté rendez-vous à Cap-Pelé ou se tiendra la première édition du Triathlon Plage Aboiteau, dimanche. Les distances sont de 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dans les épreuves individuelles ou en équipe. Cédric Boily, Lee Roy et Donna Trites ont déjà confirmé leur présence.