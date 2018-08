Championnats d’athlétisme jeunesse de la Légion royale canadienne: le N.-B. en bonne posture

Limité à un seul podium aux Championnats d’athlétisme jeunesse de la Légion royale canadienne il y a un an, le Nouveau-Brunswick est convaincu que la récolte sera largement supérieure en fin de semaine à Brandon, au Manitoba. Seule médaillée en 2017 avec l’argent au 2000m, Erin Vringer pourrait à elle seule ramener trois médailles à la maison.

Vringer détient déjà les records provinciaux du 1200m (3m37s64c), du 2000m (6m22s34c) et du 1500m steeplechase (5m00s19c).

La talentueuse coureuse de Saint-Jean est présentement la première favorite au pays pour le 2000m et est considérée comme la deuxième favorite pour le 1200m. Quant au 1500m steeplechase, elle est actuellement classée au troisième échelon au Canada.

L’Acadien François Richard sera lui aussi à surveiller à Brandon. Le coureur de Dieppe, actuel recordman provincial du 1500m steeplechase (4m29s70c), est classé deuxième au pays dans cette discipline. Il se débrouille également très bien au 2000m, lui qui occupe le quatrième échelon en ce moment au Canada dans son groupe d’âge.

«Je crois que je peux remporter une médaille, peut-être deux, affirme Richard. Au 1500m steeplechase, le gars qui est devant moi au classement est un Québécois. Et on ne sait jamais pour le 2000m. Il n’y a que quelques secondes qui me séparent du gars qui me devance au classement au troisième rang.»

«Je vais courir mon 2000m, samedi, puis mon 1500m steeple, dimanche. Il est même possible que je participe au relais medley. Je vais seulement le savoir une fois rendu là-bas», indique celui qui n’a pourtant que quelques mois d’expérience en steeple.

«C’est tout nouveau pour moi et je trouve ça amusant. C’est également une course que je trouve plus stratégique que les autres. Geneviève Lalonde est une inspiration pour moi», ajoute celui qui a remporté un total de six médailles d’or aux Jeux de l’Acadie dans les courses de longue distance.

Owen Enstrom en est un autre qui est en bonne position pour se hisser sur l’une des marches du podium. L’athlète de Salisbury se spécialise particulièrement au 800m, lui qui est considéré comme le deuxième meilleur coureur de cette épreuve au Canada dans son groupe d’âge. Enstrom prendra également part à la course de 300m.

«Mon objectif pour les deux courses est de réaliser des records personnels et, si possible, me hisser sur le podium. Et je crois vraiment que c’est possible, même si ça ne sera pas nécessairement facile. C’est ma deuxième présence aux Jeux de la Légion et j’espère que l’expérience sera encore meilleure que la première fois», révèle Enstrom qui, comme Vringer et Richard, rivalisera dans la division midget.

Quelques autres athlètes ont eux aussi de bonnes chances de mettre la main sur une médaille.

C’est le cas, entre autres de Shelby MacIsaac, de Riverview. La sprinteuse sera sur la ligne de départ du 200m et du 100m. Elle est actuellement classée 9e et 6e au pays pour ces deux épreuves.

Craig Thorne, de Quispamsis, actuel recordman provincial du 100m haies, figure au 5e rang du classement canadien. C’est encore mieux pour le 400m haies où on le retrouve en 4e place.

L’Acadien Tristan Morneault, de Moncton, occupe de son côté la 8e position au pays dans le 2000m steeplechase. Enfin, Danielle Keefe, de Fredericton, est classée au 4e rang dans le 3000m.

«Cette équipe est parmi les meilleures que nous avons apportées aux Championnats nationaux de la Légion», mentionne le directeur technique d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, Gabriel LeBlanc. Cette compétition est un incroyable tremplin pour nos athlètes.»

Au total, le Nouveau-Brunswick sera représenté par 36 athlètes à Brandon.

Les représentants du Nouveau-Brunswick

GARÇONS: Andrew Boudreau; Andon Morneault; Austin Wamboldt; Ben King; Brandon Haché; Craig Thorne; Daniel Hawkes; François Richard; Guillaume Basque; Jayden Mah; Jérémy Michaud; Mitchell Kean; Owen Enstrom; Samuel Bourque; Tristan Morneault, William Cassell.

FILLES: Alicia Simmie; Annick Léger; Caroline Gagnon; Carys Jacobson; Danielle Keefe; Éloise Hachey; Émily Doucet; Emily Trites; Erin Vringer; Francis Wright; Hannah Trites; Isabelle Lemaire; Janelle Allanach; Jillian Bec; Julia LeBlanc; Kiersten Hicks; Mackenzie Hall; Madeleine McLeod, Marena-Solim Halaoui; Shelby MacIsaac.