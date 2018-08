Wildcats de Moncton: Fracture du poignet pour Jakob Pelletier

Les Wildcats de Moncton ont appris une bien mauvaise nouvelle, mercredi soir. Leur jeune attaquant étoile Jakob Pelletier s’est fracturé un poignet face à la Suède à la Coupe Hlinka-Gretzky U-18, qui est présentée conjointement à Red Deer et Edmonton, en Alberta.

Pelletier, âgé de 17 ans, termine donc son tournoi avec un dossier de deux buts et une passe pour trois points en trois rencontres. Le Québécois de 5 pieds 9 pouces et 158 livres a été blessé pendant la troisième période de jeu.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, Pelletier pourrait rater jusqu’à six semaines d’activités. Si c’est le cas, Pelletier manquera donc les deux premiers matchs du calendrier régulier, soit les duels au Centre régional K-C.-Irving de Bathurst (20 septembre) et au Harbour Station de Saint-Jean (23 septembre). Le premier choix de l’équipe en 2017 serait toutefois rétabli à temps pour le match d’ouverture des Wildcats dans leur nouveau Colisée le 28 septembre.

La saison dernière, Pelletier a compilé 23 buts et 38 passes pour 61 points en 60 duels.

Par ailleurs, grâce à leur victoire de 4 à 3 contre la Suède, Équipe Canada termine la ronde préliminaire au premier rang de la Coupe Hlinka-Gretzky avec une fiche de trois gains en autant de parties. L’équipe affrontera vendredi soir les États-Unis en demi-finale.