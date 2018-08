Baseball junior: le N.-B. échappe le bronze à la Coupe Canada U-18

Malgré la déception d’avoir vu la médaille de bronze lui échapper, l’équipe du Nouveau-Brunswick a quitté le terrain la tête haute, dimanche, à la conclusion de la Coupe Canada de baseball U-18.

Une victoire face à la Nouvelle-Écosse aurait permis à l’équipe dirigée par Matt Clark d’égaler sa meilleure performance lors de ce championnat canadien, soit une troisième place acquise en 2008 à Medecine Hat.

Mais l’équipe en bleu n’a laissé aucun doute sur sa puissance avec un triomphe de 9 à 3.

L’Acadien Philippe Rail vivait donc des émotions partagées à la conclusion de la compétition.

«C’est sûr que c’est plate d’avoir perdu ce match. On voulait vraiment sortir du tournoi avec une médaille. On ne voulait certainement pas terminer la compétition avec deux défaites la même journée», mentionne le joueur de troisième but du Nouveau-Brunswick.

«On a quand même eu un bon tournoi. On est vraiment sortie en force, mais on n’a pas pu garder le rythme et la même énergie jusqu’à la fin.»

Les locaux ont entrepris le tournoi sur les chapeaux de roues avec quatre victoires en autant de sorties.

À un certain moment, il s’agissait de la seule formation toujours invaincue.

Mais l’équipe a connu une baisse de régime en fin de parcours.

«Je pense que les gars étaient un peu fatigués. Ça paraissait dans l’abri. On ne s’encourageait pas autant qu’au début», mentionne celui qui s’aligne habituellement avec les Mudcats Metro, dans la Ligue de baseball junior du Nouveau-Brunswick.

Malgré la déception, le Dieppois âgé de 17 ans trace quand même un bilan positif de son expérience.

«Comme c’était ma dernière année dans ce groupe d’âge, j’aurais aimé finir ça avec une médaille au championnat canadien», explique-t-il.

«J’ai quand même eu une bonne semaine. J’ai eu du plaisir à jouer à ce niveau. C’était encore mieux de jouer ce tournoi devant la foule ici à Moncton.

On voulait montrer aux gens et aux autres équipes que le Nouveau-Brunswick est capable de jouer au baseball.»

Philippe Rail n’aura pas tellement le temps de ruminer la défaite puisqu’il aura un horaire passablement chargé au cours des prochaines semaines.

Il s’envolera mardi en direction de St. Thomas, en Ontario, pour participer au championnat canadien de baseball junior, avec son équipe des Mudcats.

Et à leur retour, les Mudcats ont rendez-vous avec les Ironmen de Chatham en demi-finale de la Ligue du Nouveau-Brunswick, après avoir balayé les Royals de Fredericton en trois rencontres lors du premier tour éliminatoire.