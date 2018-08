Jeux de la Légion: récolte sextuplée pour le Nouveau-Brunswick

Erin Vringer et François Richard ont non seulement ramené des médailles au bercail, mais ils ont aussi établi de nouveaux records provinciaux. - Gracieuseté

Après avoir mis la main sur une modeste médaille de bronze en 2017, notre relève néo-brunswickoise a sextuplé sa récolte, en fin de semaine, avec deux médailles d’or, une d’argent et trois autres de bronze aux Championnats canadiens d’athlétisme jeunesse de la Légion présentés au Community Sportsplex de Brandon, au Manitoba. Erin Vringer, déjà auteure de l’unique podium de l’an dernier, s’est tapée à elle seule un festin de trois médailles, dont l’or au 1200m.

Les autres médailles sont venues de Craig Thorne, avec l’or au 400m haies et le bronze au 110m haies, et François Richard, avec le bronze au 1500m steeplechase.

Erin Vringer, qui compétitionne dans la division U-16, a complété le 1200m en 3m32s93c. Un chrono qui lui permet du même coup de battre son ancien record provincial de 3m37s64c établi en juin à Moncton.

La coureuse de Saint-Jean a également amélioré sa marque provinciale au 1500m steeplechase avec sa troisième position à Brandon en 4m56s59c. Il y a un mois, à Saint-Jean, Vringer s’était emparée une première fois du record en complétant la distance en 5m00s19c.

L’autre médaille de bronze de Vringer est survenue au 2000m avec un temps de 6m23s50c.

Craig Thorne, originaire de Quispamsis, a remporté le 400m haies en 54s42c, éclipsant par plus d’une seconde son ex-record provincial de 55s92c réalisé il y a un an à Brandon.

Thorne, dont c’était la dernière année d’éligibilité, a aussi amélioré sa marque provinciale du 110m haies avec un chrono de 14s21c. Il y a un an, toujours à Brandon, Thorne avait réussi un temps de 14s58c.

«Je suis très fier de mes courses du week-end, affirme Thorne. Cette année, j’ai redoublé d’efforts à l’entraînement et ç’a été payant aux Nationaux. Avant chaque course, tout ce que j’ai tenté de faire c’était de garder ma concentration et de penser à la façon que j’allais m’exécuter.»

Quant à François Richard, qui se trouvait comme Vringer dans la division U-16, il a complété son 1500m steeplechase en 4m29s51c, soit 19 centièmes de mieux qu’en juin à Dartmouth (4m29s70c). Richard a de plus pris le quatrième rang au 2000m.

«Je suis vraiment satisfait de ma fin de semaine, révèle l’Acadien de Dieppe. Mes objectifs étaient d’aller chercher une médaille et d’améliorer mes chronos personnels. Je suis d’autant plus content que j’ai battu mon record provincial dans le steeple.»

Par ailleurs, l’équipe féminine de relais 4 x 100m U-16 a enregistré un chrono de 49s99c, bon pour le quatrième échelon, mais surtout assez suffisant pour battre un vieux record provincial datant de 1974 (50s00c). Les nouvelles championnes ont pour nom Shelby MacIsaac, de Riverview, Janelle Allanach, de Dieppe, de même que Marena-Solim Halaoui et Carys Jacobson, toutes deux de Fredericton.

Parmi les autres performances notables, on retrouve la 4e place de Jadyn Mah, de Miramichi (4,92m), au saut en longueur U-18, la 5e position de MacKenzie Hall, d’Oromocto (2m17s30c), au 800m U-18, et le 5e rang de Caroline Gagnon, de Moncton (1m06s19c), au 400m haies U-18.

Dans la division U-18, notons aussi Danielle Keefe (6e, 3000m, 10m20s21c; 7e, 1500m, 4m41s87c) et Emily Trites (7e, 3000m, 10m35s79c), toutes deux de Fredericton. Dans la division U-16, Shelby MacIsaac (6e, 100m, 12s46c), de Riverview, et Owen Enstrom (6e, 800, 2m04s01c), de Salisbury, ont également bien fait.