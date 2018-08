«Nous avons définitivement vu quelques futurs joueurs professionnels ici»

C’est la troisième fois (après 1994 et 2011) que la ville de Moncton accueillait la crème du baseball junior au Canada. Et comme ce fut le cas les premières fois, Baseball Canada parlait d’un succès sur toute la ligne.

La présentation 2018 avait un petit cachet particulier pour le président de l’organisme, Jason Dickson, un ancien lanceur des majeures originaire de Miramichi.

«C’était un beau retour à la maison pour moi. Mon neveu (le lanceur Logan Walsh) a participé au tournoi et je suis fier de voir que notre équipe était aussi compétitive», souligne l’ancien artilleur des Angels d’Anaheim.

«On savait dès le début que Dieppe et Moncton seraient des hôtes exceptionnels. On savait aussi que les amateurs de baseball seraient au rendez-vous», ajoute-t-il.

«Ce qu’on a observé, c’est que les gens venaient d’abord assister à un match par simple curiosité. Mais quand ils ont vu la qualité du baseball qu’ils avaient devant eux, ils ont décidé de revenir. J’ai vu plusieurs visages tout au long de la semaine qui ne sont pas nécessairement de grands amateurs de baseball. Mais ils ont apprécié les efforts des jeunes et le spectacle», poursuit celui qui a terminé sa carrière avec les Ironmen de Chatham, dans la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick.

«Beaucoup de gens sont venus me dire qu’ils avaient été impressionnés par la façon dont les jeunes, les parents et les différentes équipes ont été traités par les organisateurs. Je pense qu’ils ont vraiment apprécié leur séjour ici.»

Selon lui, ce genre d’événement aura des retombées très positives sur la jeunesse d’ici.

«Je regardais la façon dont les jeunes garçons et filles suivaient les parties et je voyais dans leurs yeux qu’ils se voyaient un jour à la place des joueurs. Je pense que cet enthousiasme est excellent pour le développement du baseball dans la province», affirme Jason Dickson.

Il s’est également dit impressionné par le calibre de jeu présenté sur les terrains de la région pendant toute la semaine.

«J’ai eu la chance d’assister à plusieurs de ces tournois et c’est drôle de voir à quel point les gens sont surpris par le gabarit et le talent de ces athlètes âgés de 16 et 17 ans. Plusieurs se préparent à une carrière dans un collège américain et certains vont atteindre le baseball majeur dans quelques années.»

Plusieurs anciens joueurs de la Coupe Canada ont par la suite atteint les ligues majeures, dont Ryan Dempster et Joey Votto,

«Nous avons définitivement vu quelques futurs joueurs professionnels ici cette semaine. Ce n’est qu’une question de temps.»