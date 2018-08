Camp des recrues du Titan: plusieurs postes à pourvoir

Noah Dobson se joindra à ses coéquipiers plus tard la semaine prochaine, lui qui pourra profiter de trois jours de repos supplémentaires. - Archives

Quarante-deux joueurs vont se rapporter à l’entraîneur-chef Bryan Lizotte et à ses adjoints Eric Neilson, Raphaël-Pier Richer et Dave Kennedy, jeudi, au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst. Le camp des recrues du Titan s’annonce intense et ne manquera sûrement pas de nous réserver son lot de surprises en attendant l’arrivée des vétérans, lundi.

Combien de nouveaux éléments se joindront aux champions en titre de la Coupe Memorial? Beaucoup. En fait, il faut s’attendre à voir de 13 à 15 nouveaux visages avec l’équipe en 2018-2019.

Certains d’entre eux sont déjà connus. On a qu’à penser au gardien Tyriq Outen, ou encore aux défenseurs Ryan MacLellan et Benjamin Roode. À l’attaque, Evan MacKinnon, Daniil Vertiy, Alexandre David et Kristian Kovacik sont eux aussi quasi assurés d’un poste. Il nous reste donc de six à huit autres visages à découvrir d’ici la fin du camp.

En attendant, Bryan Lizotte a tenu à réitérer ce qu’il voulait voir de la part de chaque joueur, soit une attitude gagnante, de la ténacité et de la résilience. Tous les joueurs seront d’ailleurs prévenus avant même le premier entraînement.

«Nous avons des standards élevés et à la fin du camp, nous allons garder les gars qui vont se rapprocher le plus de nos valeurs. Tout le monde part à égalité. Et si des gars qui n’étaient pas là la saison dernière démontrent davantage les valeurs que nous recherchons que ceux qui étaient déjà avec nous, ce sont ces gars que nous allons garder», prévient l’entraîneur-chef.

«Je veux de l’intensité dès le départ. Je veux aussi que les gars nous démontrent tout de suite leur niveau de compétition», ajoute Lizotte, qui semble avoir bien hâte que le camp débute.

Le directeur général Sylvain Couturier en est un autre qui trépigne d’impatience à l’idée de voir les jeunes talents envahir la patinoire jeudi soir.

«Les gens qui pensent que nous n’aurons pas une bonne équipe risquent d’être très déçus, mentionne Couturier. Au contraire, nous allons avoir un très bon club. Je peux te dire que nous allons être compétitifs tous les soirs. Nous ne serons pas aussi gros que la saison dernière, mais nous allons être très combatifs.»

«Avec des gars comme (Noah) Dobson, (Michal) Ivan et (Keenan) MacIsaac à la défense et notre groupe d’attaquants qui comprend, entre autres, (Samuel) Asselin, (Liam) Murphy, (Ethan) Crossman et quelques autres, il n’y a vraiment pas de tempête en vue», révèle le dg.

Couturier n’écarte évidemment pas la possibilité de procéder à quelques transactions pendant la période des Fêtes, mais si c’est le cas ce sera uniquement pour accélérer le processus de retourner parmi les équipes de tête.

«Nous avons gagné la Coupe Memorial ce printemps et nous n’avons pas l’intention d’attendre un autre 20 ans avant d’avoir la chance d’y retourner. Notre objectif est de retourner au tournoi de la Coupe Memorial le plus tôt possible», ajoute Sylvain Couturier.

Ça passe ou ça casse!

Le camp prend officiellement son envol à 17h avec l’entraînement du groupe Rouge. Le groupe Blanc suivra à 18h15.

Vendredi, l’action reprendra dès la matinée avec l’entraînement des Rouges à 8h20, puis celui des Blancs à 9h30. Un premier match intra-équipe sera ensuite disputé à 15h.

Deux autres rencontres intra-équipes auront lieu samedi (9h30 et 19h), puis dimanche une vingtaine de recrues seront sélectionnées pour affronter les recrues des Sea Dogs de Saint-Jean au Harbour Station. Les premiers retranchements seront vraisemblablement annoncés pendant la journée.

Lundi, les vétérans feront leur entrée en vue du gros camp qui débutera mardi matin. Un deuxième match préparatoire contre les Sea Dogs est de plus prévu en soirée à Bathurst.

Notons par ailleurs que le défenseur Malcolm Genge a finalement décidé de ne pas se rapporter au camp d’entraînement. Il a aussitôt été remplacé par Jarrett Wood, de Bathurst, qui évoluait la saison dernière pour le Moose du Nord au niveau midget AAA.

De plus, trois joueurs qui se présenteront au camp n’ont toujours pas décidé s’ils allaient lever le nez sur la NCAA pour se contrer au junior majeur. C’est le cas des défenseurs Kyle Lynch et Maxime Rioux, ainsi que de l’attaquant Declan MacEachern, un prête-camp de l’Océanic de Rimouski. Lynch, pour un, a cependant l’intention de rester plus longtemps que les 48 heures normalement permises. Pour ce faire, afin qu’il ne perde pas son éligibilité, ce sont ses parents qui vont assumer ses dépenses pour la balance du camp.

Par ailleurs, Sylvain Couturier a fait savoir que le choix de sixième ronde cédé à l’Océanic pour faire l’acquisition de Nick Gosse lui sera bientôt retourné. Rappelons que Gosse a décidé de tourner la page sur le junior majeur afin de se concentrer sur ses études.

Noah Dobson et Ethan Crossman n’entameront pas le camp en même temps que les autres vétérans, lundi. Dobson, qui a déjà joué beaucoup de hockey ces dernières semaines, aura droit à trois journées de repos supplémentaire. Quant à Crossman, il doit d’abord obtenir le feu vert des médecins afin de pouvoir sauter sur la patinoire avec ses coéquipiers. Crossman se remet d’une blessure au bas du corps.

Enfin, bien qu’il figure toujours dans la liste, Elijah Francis n’a toujours pas confirmé qu’il se présenterait au camp.

Les joueurs présents au camp des recrues

Gardiens (5): Tyriq Outen, Félix-Anthony Éthier, Guillaume Chiasson, Alex MacVicar et Andrew MacLeod.

Défenseurs (13): Ryan MacLellan, Benjamin Roode, Loïc Jarry, Alec Rhéaume, Olivier Tremblay, Cole Vardy, Jarrett Wood, Zachery Bennett, Frédéric Castonguay, Vincent Hotte, Kyle Lynch, Zachary Racicot et Maxime Rioux.

Attaquants (24): Ethan Stuckless, Logan Timmons, Alexandre David, Chrystopher Collin, Félix-Antoine Tourigny, Tanner Tolliver, Drew Toner, Mathieu Blanchard, Édouard Charron, Olivier Coulombe, Riley Spears, Elliott Pronovost, Riley MacInnis, Liam Léonard, Charles-André Cypihot, Robbie Dowell, Sam Gills, Tomy St-Amand, Charles Lucas, Colby MacArthur, Bennett MacArthur, Declan MacEachern, Sébastien Hébert et Brandon Cianflone.

Joueurs qui vont se rapporter uniquement pour le gros camp: le gardien Evan Fitzpatrick, les arrières Noah Dobson, Félix-Antoine Drolet, Michal Ivan, Keenan MacIsaac et Elijah Francis, ainsi que les avants Samuel Asselin, Logan Chisholm, Ethan Crossman, Kristian Kovacik, Marc-André LeCouffe, Evan MacKinnon, Domenic Malatesta, Cole Rafuse, Liam Murphy et Daniil Vertiy.