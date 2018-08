Les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa pigent au Nouveau-Brunswick

Déjà bien nantis en visages bien connus des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick, les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa en ont ajouté deux autres pendant la saison morte et pas n’importe lesquels. Se greffent ainsi au club, le joueur de centre québécois Jean-François Plante, qui vient de disputer quatre belles saisons avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, ainsi que Kyle Ward, le tenace ailier gauche de Sackville qui a mené ce printemps le Blizzard d’Edmundston jusqu’au tournoi de la Coupe Fred Page.

Avec les acquisitions de Plante et de Ward, de même que celle de l’ailier gauche de Gatineau Yvan Mongo qui a porté les couleurs des Voltigeurs de Drummondville et de l’Armada de Blainville-Boisbriand ces dernières saisons, les Gee-Gees seront définitivement une équipe à surveiller dans la division Est du SUO (Sport universitaire de l’Ontario) avec les Redmen de McGill et les Patriotes de Trois-Rivières.

Des Gee-Gees qui comptaient déjà dans leurs rangs les Acadiens Mathieu Newcomb, un centre de Grande-Digue, et l’arrière Michael Poirier, de Moncton, le Terre-Neuvien Cody Drover, un brillant attaquant qui a disputé trois saisons avec les Commandos de Dieppe en compagnie justement de Newcomb et Poirier, et Jacob Sweeney, un ex-défenseur étoile des Wildcats de Moncton.

C’est sans oublier le gardien américain Graham Hunt, lui aussi un ancien des Wildcats, et l’attaquant Jonathan Bourcier, qui a momentanément porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst il y a deux ans.

De plus, on y retrouve également l’entraîneur adjoint Christian Gaudet, de Memramcook, et Rémi Robichaud, de Dieppe, qui s’occupe des statistiques et de la vidéo.

Mathieu Newcomb est évidemment le premier à se réjouir de voir autant de connaissances dans le vestiaire des Gee-Gees.

«Ça nous en fait pas mal avec les arrivées de Plante et Ward, dit-il. Ces deux-là avec Mongo, étant donné que tous les gars de la dernière saison sont de retour, fait en sorte que nous avons beaucoup de profondeur. D’ailleurs, notre entraîneur Patrick Grandmaître ne cache pas que l’objectif de l’équipe pour cette saison, et aussi l’an prochain, est de nous faufiler jusqu’au championnat canadien.»

«JF Plante, entre autres, est une très grosse acquisition. La saison dernière, l’équipe se fiait beaucoup sur Kevin Domingue (19 filets en 28 duels) pour marquer des buts. Là, avec JF, ça va nous permettre d’avoir deux gros trios offensifs», affirme Newcomb, qui devrait piloter la deuxième unité.

«Cette saison, je veux contribuer encore plus à l’attaque et apporter plus de leadership également», indique celui qui en sera à une troisième campagne en tant qu’adjoint au capitaine.

Outre Newcomb, Cody Drover, Kevin Domingue et Jean-François Plante, le noyau offensif des Gee-Gees comprend aussi Eric Locke, Brendan Jacome et Connor Sills. En défensive, le big three est composé de Jacob Sweeney, Michael Poirier et Médric Mercier. Devant le filet, Graham Hunt partage le travail avec Anthony Brodeur.