Miramichi Mile: des records dans la mire de Caissie et Blanchard

Quatre épreuves de course à pied sont au menu en fin de semaine au Nouveau-Brunswick, dont un Miramichi Mile qui s’annonce historique ce dimanche grâce à Raymond Caissie et Patty Blanchard. Les deux Acadiens sont en excellente position pour établir de nouveaux records canadiens dans leur groupe d’âge.

Raymond Caissie, un septuagénaire de Richibucto-Village, tentera de battre son propre record chez les hommes âgés de 70 ans et plus, marque enregistrée le week-end dernier au même endroit grâce à un chrono de 5m54s. Il avait ainsi brisé l’ancienne marque de 6m16s que détenait l’Albertain Barry Dargie.

Cette fois-ci, Caissie vise un temps variant entre 5m30s et 5m40s.

«Je suis confiant, signale Caissie. Je vais avoir de bonnes jambes dimanche matin. Je n’irai pas courir samedi et je n’irai pas travailler non plus. En fait, j’ai seulement fait une sortie de course cette semaine, soit un 3 km mercredi soir.»

De son côté, Patty Blanchard a les yeux rivés sur la marque de 6m41s que détient l’Ontarienne Liz Schad depuis mai dernier chez les femmes âgées de 60 ans et plus. La Dieppoise croit possible de franchir la distance sous la barre des six minutes.

«Je vise 5m50s ou encore mieux», révèle celle qui avait réalisé un temps de 6m07s en mai 2017 lors du Crossman Mile de Moncton.

Blanchard est toutefois aussi bien-dire déjà assurée de battre le record provincial qui est de 9m46s et qui appartient depuis 2001 à Gail Teed.

Rappelons que Blanchard, qui participera dans deux semaines aux Mondiaux des maîtres à Malaga, en Espagne, a déjà battu huit records canadiens dans son groupe d’âge depuis octobre dernier.

Le départ de la course sera donné sur le coup de 9h.

Modifications à l’horaire

Toujours dimanche, Quispamsis sera l’hôte du 5 km For Renee.

L’excellent Brady Graves, de même que Justin Young, Josh Cummings, Kevin Curnock, Grant Finlayson, Scott Lee, John Herron et Suzanne Doucet sont parmi les têtes d’affiche qui prendront part à la course.

Le départ aura lieu à 10h au coin des rues Gondola Point et Vincent.

La course Goodies Ball Hockey Fun de Dieppe, qui était prévue samedi, sera également présentée dimanche à compter de 10h en face de l’église de Saint-Anselme.

«Nous attendons entre 50 et 100 participants, indique Christian Gaudet. C’est une course assez spéciale où les gens viennent davantage courir pour la cause. Tous les profits sont remis à l’organisme PRO Jeunesse qui vise à permettre à des enfants de familles dans le besoin à pouvoir pratiquer un sport. Ça fait quelques années que nous organisons cette course et nous avons amassé près de 10 000$ pour PRO Jeunesse.»

Également prévue samedi, le 10 km Clarence Bastarache de Bouctouche a finalement été remis à la semaine prochaine en raison des fortes pluies qui sont attendues en matinée.

«Ils annoncent de 20 à 25 millimètres de pluie et il n’y a pas un coureur et pas un bénévole qui va vouloir se présenter. Et comme c’était impossible de présenter la course dimanche, nous avons décidé de la remettre à samedi prochain», mentionne l’organisateur de l’événement Luc Cormier.

Toutefois, la course d’été de Chipman, qui comprend les distances de 10 km et de 5 km, aura bel et bien lieu samedi matin avec la participation, entre autres, du populaire Allan Lagacé.

Le départ aura lieu à 9h à la librairie Chipman sur la rue principale.