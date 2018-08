De belles surprises au camp du Titan

Le Prince-Édouardien Bennett MacArthur, le Québécois Brandon Cianflone et le Néo-Écossais Cole Vardy sont pour Sylvain Couturier les plus belles surprises au camp des recrues du Titan d’Acadie-Bathurst.

Comme l’avait fait l’entraîneur-chef Bryan Lizotte il y a quelques jours, le directeur général n’avait aussi que de belles choses à dire au sujet des deux premiers choix de l’équipe en juin, Benjamin Roode et Alexandre David.

«MacArthur, c’est un attaquant que nous ne connaissions pas beaucoup et qui n’arrête pas de surprendre au camp. Cianflone s’est particulièrement illustré par son coup de patin. C’est un ailier qui exploite très bien sa vitesse. Vardy est un gros défenseur de 6 pieds 2 pouces et 201 livres qui n’est âgé que de 17 ans. Il a été très bon jusqu’ici au camp. Pour moi, ils sont les trois plus belles surprises», indique Couturier.

«Nos trois premiers choix font également très bien, poursuit-il. Benjamin Roode est vraiment mobile pour un gars de sa taille. Alexandre David connaît lui aussi un très bon camp. Il a d’excellentes mains. Et Olivier Coulombe nous a très bien été vendu. C’est un attaquant qui va devenir un bon marqueur dans la ligue.»

Le géant Charles-André Cypihot et le petit Logan Timmons, de même que le défenseur Zachary Racicot sont trois autres bonshommes qui ont retenu l’attention de Couturier. C’est aussi le cas de l’arrière Kyle Lynch. L’organisation semble voir ce colosse de 6 pieds 4 pouces et 200 livres dans leur soupe et il est clair qu’on aimerait qu’il laisse tomber l’idée de joindre les rangs de la NCAA. Lynch, à l’instar de Maxime Rioux, poursuivent leur aventure au camp en assumant tous les frais les concernant.

De plus, le Titan a procédé à une transaction en faisant l’acquisition du défenseur de 19 ans Alexis Sansfaçon, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, en retour d’un choix de quatrième ronde en 2020.

«Nous croyons qu’il va pouvoir nous aider. C’est un gros bonhomme à caractère défensif qui possède un bon coup de patin. C’est un joueur stable en défensive qui peut jouer régulièrement. Il va nous permettre de mieux respirer avec la situation de Noah Dobson qui est loin d’être claire. Nous avons également ajouté un autre défenseur pour le gros camp, soit Brandon Atkins, un Ontarien de 18 ans qui se veut un prêt de camp des Olympiques de Gatineau», révèle Couturier.

Le vrai camp prend officiellement son envol mardi matin avec l’entrée en scène des vétérans.

Le Titan a par ailleurs procédé au retranchement de quatre autres joueurs, soit les arrières Olivier Tremblay, Loïc Jarry et Vincent Hotte, ainsi que l’attaquant Charles Locas. De plus, Declan MacEachern a opté de quitter afin de préserver son éligibilité pour les collèges américains. Jarry et MacEachern étaient respectivement des prêts de camp des Foreurs de Val-d’Or et de l’Océanic de Rimouski.

Frédéric Castonguay n’a pas été en mesure de prendre part au camp des recrues en raison d’une blessure qui pourrait le tenir éloigné de la patinoire pour une longue période. Zachery Bennett soigne lui aussi des petits bobos, mais il pourrait recevoir le feu vert pour reprendre l’entraînement sous peu.

Camp du Titan

Gardiens: Evan Fitzpatrick, Tyriq Outen, Félix-Anthony Éthier et Andrew MacLeod.

Défenseurs: Noah Dobson, Michal Ivan, Keenan MacIsaac, Félix-Antoine Drolet, Elijah Francis, Ryan MacLellan, Benjamin Roode, Cole Vardy, Alexis Sansfaçon, Alec Rhéaume, Maxime Rioux, Zachary Racicot, Kyle Lynch, Zachery Bennett et Brandon Atkins.

Attaquants: Daniil Vertiy, Félix-Antoine Tourigny, Logan Timmons, Tomy St-Amand, Riley Spears, Cole Rafuse, Liam Murphy, Domenic Malatesta, Evan MacKinnon, Riley MacInnis, Bennett MacArthur, Liam Léonard, Marc-André LeCouffe, Kristian Kovacik, Robbie Dowell, Alexandre David, Charles-André Cypihot, Ethan Crossman, Olivier Coulombe, Chrystopher Collin, Brandon Cianflone, Logan Chisholm et Samuel Asselin.