Courir pour lire: à un cheveu de causer la surprise

L’Acadien Roch Lizotte a bien failli causer la surprise de ce 18e marathon Courir pour lire, dimanche matin dans les rues de Moncton. À sa toute première course de 42,2 km, l’athlète originaire de Bathurst est passé à un cheveu de monter sur la plus haute marche du podium.

Mais le coureur âgé de 34 ans a manqué de jus en fin de parcours.

Michael Peterson, de Charlottetown, a finalement été couronné, après avoir négocié le parcours en 2h48m01s.

Lizotte mérite l’argent avec un temps de 2h48m17s.

Aline Arsenault, de Haute-Aboujagane, croise le fil d’arrivée avec Lucie Richard, lors de la course de demi-marathon. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

«J’ai mené jusqu’à la toute dernière minute.Je suis très satisfait de ma course puisque c’est mon premier marathon à vie. En plus, on ne pouvait pas demander une plus belle journée pour courir», racontait-il en avalant une bouteille d’eau.

Cette médaille d’argent représente une grande victoire pour lui.

«Ça m’a demandé beaucoup de discipline, mais j’ai réussi. Je dois tout à ma femme et à mes jumeaux de 14 mois. Ce sont eux qui m’ont permis de garder l’équilibre dans ma vie au cours de la dernière année. Je suis très content de ma performance. C’est une belle façon de conclure ma saison de course», explique-t-il en tombant dans les bras de son épouse, qui était au bord des larmes.

«Je me suis entraîné fort le matin et le soir, en faisant pas mal de compromis. Une chance que ma femme a toujours été là pour moi.»

Lizotte a fait preuve d’une force mentale peu commune pour vaincre tous les autres compétiteurs, sauf un.

«Le parcours était assez plat et c’était une belle journée pour faire un bon temps. Ce genre de course, c’est mental, surtout à partir du 30e kilomètre. Il faut se parler, il faut être dans sa bulle, dans son monde. C’est ce que j’ai essayé de faire, garder ma concentration jusqu’à la fin.»

Roch Lizotte a eu sa part d’épreuves au cours de la dernière année, des épreuves qui l’ont rendu plus fort.

«Nos jumeaux sont venus au monde prématurément, ici à Moncton justement. J’ai donc eu la chance de courir souvent sur une partie du parcours du marathon. Il est donc un peu familier pour moi, même si je viens de Bathurst», souligne-t-il pour expliquer sa course sensationnelle.

«Je vais continuer à courir, mais de façon sérieuse, on va attendre un petit peu. Je vais attendre que mes enfants grandissent un peu et prendre une petite pause des compétitions.»

Le grand gagnant semblait complètement épuisé, mais tout à fait comblé quand il a franchi les derniers mètres de la rue Canada.

«J’ai simplement essayé d’être patient. J’étais en quatrième position au 15e kilomètre et je pouvais voir les coureurs de deuxième et troisième positions devant moi. Je me suis dit que j’allais les garder en vue et essayer de connaître une bonne deuxième moitié de course», indique le coureur âgé de 46 ans.

«J’ai réussi à remonter en deuxième position au 35e kilomètre et j’ai aperçu le meneur. Je me suis dit que si je ne faisais pas au moins un effort pour le rattraper, je ne serais plus jamais capable de dormir la nuit!»

Celui qui s’entraîne sérieusement depuis 2009 n’aura donc aucun regret.

«Je me suis lancé à l’attaque, et avec 500 mètres à faire, on était au coude à coude sur la rue Main. J’ai finalement eu la chance de le devancer à la fin de la course. Mon but était surtout de courir en sous 2h50m et tout est tombé en place pour moi.»

Son compatriote Brandon Higginbotham a remporté le demi-marathon, avec un chrono de 1h13m59s.

Il a devancé Matthew Fyfe, de Saint-Jean, et Paul Gallant, de Dieppe, qui n’a heureusement pas vu d’orignal dans son parcours.

La victoire du 10 km va à Kip Jackson, de Sackville, avec un temps de 36m27s.

Depuis 2000, l’événement a permis d’amasser 711 000$, dont plus de 37 000$ en 2017. Ces fonds ont servi à aider des organismes locaux en littéracie. Un total de 2629 personnes ont pris part à l’édition 2018.