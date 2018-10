Courir pour lire: Pellerin et Lalonde se chargent du spectacle

Deux Acadiens se sont chargés du spectacle dans la course de 5 km de l’événement Courir pour lire. Après une lutte de tous les instants, l’olympienne Geneviève Lalonde a franchi le fil d’arrivée quelques secondes devant l’ancien Aigle Bleu Jérémie Pellerin.

La fusée de Moncton a bouclé le parcours avec un chrono de 16m32. Son collègue de Grande-Digue l’a suivie 17 secondes plus tard.

«Les conditions pour courir étaient superbes et je suis tellement heureuse de pouvoir courir ici à Moncton», a mentionné Lalonde, en tentant de reprendre son souffle.

«L’appui des gens est incroyable et c’est vraiment plaisant de courir devant des gens qui me connaissent et qui m’ont vu grandir. C’est spécial de célébrer ça avec une des plus grandes courses dans les Maritimes.»

Même si la spécialiste et détentrice du record canadien du 3000 mètres steeplechase féminin n’est pas habituée à cette distance, tout s’est bien déroulé pour elle.

«C’était pour moi une session d’entraînement en vue des Championnats canadiens de cross-country, qui auront lieu dans deux semaines (à Kingston, en Ontario). Ce sera une course de 10 km, pas mal plus long que les épreuves habituelles de 3 km auxquelles mes jambes de steeplechase sont habituées! Mais j’ai hâte de relever ce défi», confie-t-elle.

«La température était idéale. On ne sait jamais ici, on peut avoir du gros vent ou de la neige. Je m’étais préparée pour tout, mais finalement, c’était vraiment beau. Le parcours est superbe et c’est génial d’avoir le nouveau Centre Avenir à la ligne d’arrivée. C’était aussi très bien d’avoir Jérémie Pellerin avec moi pour me pousser.»

L’Acadienne âgée de 27 ans dit avoir apprécié l’accueil des nombreux spectateurs qui se sont massés le long du parcours.

«Cette course était dans mon horaire depuis l’an passé. J’avais décidé que je voulais revenir pour ça, surtout que mon entraînement en vue des championnats de cross-country se déroule très bien», mentionne-t-elle.

«J’ai hâte de voir ce que je peux faire sur la scène nationale.Je sais qu’il y a de très bonnes coureuses au Canada. Courir parmi elles, ça va être quelque chose de vraiment spécial.»

Même s’il s’est fait doubler en fin de course, Jérémie Pellerin respirait le bonheur quelques instants après avoir franchi le fil d’arrivée qui était situé derrière le Centre Avenir.

«J’ai poussé la machine dès le début, sauf que mes jambes commençaient à être fatiguées vers le troisième kilomètre», relate l’athlète âgé de 24 ans.

«Je voyais Geneviève qui s’en venait derrière moi sur le Boulevard Assomption et elle a comblé l’écart tranquillement pas vite.»

Lalonde a pris les commandes avec le fil d’arrivée en vue.

«Elle était pas mal solide en fin de course et elle a tenu son rythme jusqu’à la fin. Mais je suis quand même satisfait avec mon temps. Ça fait seulement quelques mois que je me suis remis sérieusement à l’entraînement», souligne-t-il.

«Mon but avant la course était de courir sous 17 minutes. Je savais que le parcours était rapide et que Geneviève allait être en avant ou en arrière de moi. Je suis pas mal satisfait du résultat.»