Courir pour lire: se lancer… et ne pas le regretter

Courir pour lire, c’est un beau mélange de marcheurs, de coureurs du dimanche et d’athlètes de haut niveau. Sylvain Jetté fait partie des coureurs occasionnels. En fait, il s’agissait pour lui d’une toute première course de 5 km. Comme ses 94 collègues d’Uni coopération financière, le résident de Tracadie a décidé de se lancer. Et il ne l’a pas regretté.

L’entreprise acadienne avait invité ses employés à relever le défi de Courir pour lire et pas moins de 95 d’entre eux ont répondu à l’appel.

Sylvain Jeté s’est un peu fait tirer l’oreille, mais c’est finalement sa tendre moitié qui a eu le dernier mot.

«La vérité, c’est que ma blonde court et elle a décidé de m’amener!, lance-t-il en pouffant de rire. Mais je dois dire que j’ai aimé ça. C’est ma première course avec du monde. Je cours un petit peu chez nous le soir tout seul, mais c’est pas mal plus motivant de courir avec d’autres gens.»

«Je suis pas mal content de mon temps (27m11s) et je pense qu’on va recommencer l’expérience. C’est vraiment spécial de courir dans un aussi grand groupe, avec une grosse foule tout au long du parcours. Je vais revenir!»

Même s’il avoue avoir pompé l’huile par moments, Sylvain Jetté s’est dit comblé par l’expérience.

«Je ne suis pas un gros coureur et je ne suis pas en forme tant que ça. Le plus dur, ce sont les premiers pas et les derniers. Dans le dernier bout, on essaie d’accélérer, mais ça devient un peu plus difficile.»

Sa compagne Vanessa Dubé, de Caraquet, affichait aussi un large sourire, malgré la fatigue.

«Tout s’est bien passé. Comme il courait déjà, j’ai pensais que ce serait une belle expérience pour lui et que ce serait quelque chose qui allait l’impressionner. Il y avait quand même beaucoup de monde», souligne-t-elle, en jetant un coup d’oeil rempli de fierté vers Sylvain Jetté.

Audrey Godbout a souligné l’engagement de tous les employés de l’entreprise qui ont décidé de se lever de leur fauteuil en d’enfiler leurs espadrilles en ce dimanche matin d’octobre.

«On a tous différents niveaux sportifs. On en avait au 5 km, au 10 km et une qui faisait le demi-marathon. Je participer à cette course chaque année parce que j’aime être en santé. C’est aussi plaisant de faire partie du groupe.»

François Lévesque partage l’avis de sa collègue de travail.

«C’est un défi personnel que je me suis lancé. On veut se pousser pour donner l’exemple et montrer aux gens que c’est important de faire de l’exercice. C’était seulement ma deuxième course à vie.»

Sébastien Poirier en est un autre qui dit avoir adoré l’expérience de courir avec ses collègues.

«On fait surtout ça pour la cause et c’était pas mal encourageant de faire ça en groupe. C’est plus motivant et ça nous donne un petit défi de plus. On va certainement s’en reparler lundi en arrivant au bureau!»

Parions que les discussions vont être animées autour de la machine à café du siège social de Caraquet et ailleurs dans la province au cours des prochains jours.