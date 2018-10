Le Titan ne gagne plus

Les Cataractes de Shawinigan ont sauvé leur voyage dans les Maritimes, dimanche après-midi. Après deux cinglants revers à Charlottetown et à Moncton, ils sont parvenus à surprendre le Titan d’Acadie-Bathurst 4 à 2, devant un peu plus de 1800 amateurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Cette sixième défaite de suite pour les hommes de Bryan Lizotte (3-9-0) les relèguent maintenant au 17e rang au classement général de la LHJMQ, alors que les Cataractes ont grimpé en 15e position (4-9-0).

Anthony Imbeault, Gabriel Denis et Jon Drozg (un but et une passe chacun) ont causé les dommages. Alex DeGagné a inscrit l’autre filet des gagnant. Evan MacKinnon (un but – son 3e – et une passe) et Brandon Cianflone (2e) ont répliqué.

Au même moment, trois buts en troisième période ont permis aux Wildcats de Moncton de revenir de l’arrière et de surprendre l’Océanic de Rimouski 5 à 4, au Centre Avenir. Plus de 4200 amateurs ont assisté à la rencontre.

Mika Cyr (7e), Brady Pataki (3e) et le deuxième du match d’Alexander Khovanov (7e) ont fait pencher la balance du côté de la troupe de Darren Rumble (8-3-2), qui grimpe ainsi au 5e rang du classement général. Il s’agissait d’un huitième match de suite avec au moins un point pour les Chats sauvages.

Ozzie King (un but) et Jordan Spence (trois passes) ont aussi connu un bel après-midi. La veille, les Wildcats avaient lessivé les Cataractes 7 à 2, grâce à cinq but en deuxième période. Jakob Pelletier a engraissé sa fiche d’un but et de deux passes dans cette rencontre à sens unique.