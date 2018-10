Ethan Crossman et Alexis Dubé en renfort pour le Titan

Même si le Titan peine à marquer des buts et à gagner des matchs, voici tout de même deux bonnes raisons pour vous présenter au Centre régional K.-C.-Irving, mercredi soir. La première est le retour au jeu du vétéran et très populaire Ethan Crossman. La deuxième, rappelé pour combler l’absence de Liam Murphy qui doit subir un match de suspension, le nouveau venu Alexis Dubé effectuera ses débuts dans la LHJMQ.

Le Titan (3-9-0, 6 pts), dont la vilaine séquence de six revers consécutifs vient de le reléguer dans la cave du classement général, aura toutefois fort à faire pour retrouver le chemin de la victoire puisque les visiteurs sont les Islanders de Charlottetown (7-5-1, 15 pts), l’une des formations les plus »hot » en ce moment dans la LHJMQ. Ils viennent de signer quatre victoires de suite, dont la dernière face à l’Océanic de Rimouski.

Crossman, pour un, se veut prudent pour ce qui sera son premier match depuis mai.

«Je n’ai aucune attente, affirme le Néo-Brunswickois de Sackville. Tout ce que je veux c’est aider le club du mieux que je pourrai en apportant du leadership.»

De son côté, le jeune Dubé, acquis la semaine dernière du Drakkar de Baie-Comeau en retour d’un choix de cinquième ronde en 2020, ne cache pas sa joie.

«J’ai vraiment hâte», s’est exclamé l’attaquant âgé de 16 ans qui, avec les Flyers de Moncton, domine le circuit midget AAA avec une récolte de 14 buts et 23 points en seulement 10 parties.

«J’essaie de ne pas me mettre trop de pression. Je veux juste me présenter et jouer ma game. Cela dit, c’est certain que ça va être un beau moment, autant pour moi que pour ma famille. J’ai très hâte», a ajouté le Dieppois qui se dit aussi Saint-Quentinois.

L’entraîneur-chef Bryan Lizotte ignore encore comment il va utiliser les deux joueurs, mais c’est clair qu’il souhaite que leur présence pourra apporter un brin de chance à son club.

«Dans le cas d’Ethan, son retour va se faire progressivement. Ça fait cinq mois qu’il a pas joué.

Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il joue 20 minutes parce que ça ne sera pas le cas», dit-il.

«Oui il s’entraîne depuis maintenant trois semaines et oui il vole sur la glace. Mais on va commencer les choses lentement et on verra comment ça va évoluer pendant la partie», indique Lizotte, qui ajoute ne pas savoir encore avec qui il allait utiliser le jeune Dubé.

Questionné sur la séquence difficile de son club, Lizotte croit qu’il y a quand même du positif à retenir de la dernière partie à Bathurst.

«Dans l’ensemble, je crois que l’équipe a joué une bonne partie. Par exemple, nous n’avions permis que 10 lancers aux Cataractes après 40 minutes de jeu. Et puis j’ai bien aimé la performance de (Tyriq) Outen lorsqu’il est venu en relève. Il va de mieux en mieux et il mérite d’avoir un départ demain (mercredi) soir», mentionne Lizotte.

Face aux Islanders, l’entraîneur a prévenu ses joueurs qu’il sera important de mettre de la pression sur leur brigade défensive. Après tout, les Pierre-Olivier Joseph, Hunter Drew et Lukas Cormier ont beaucoup à voir avec les succès offensifs des Prince-Édouardiens.

«C’est ce que nous avions fait lorsque nous sommes allés les battre chez eux en début de saison, souligne Lizotte. Il faut éviter de leur laisser le temps d’amorcer des attaques.»

Outre Liam Murphy, le Slovaque Kristian Kovacik brillera aussi par son absence, lui qui soigne une légère commotion cérébrale.