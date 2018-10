Incapables de payer les joueurs, les Rameurs se retirent de la ligue Acadie-Chaleur

Une méchante claque dans la face. Voilà ce que vient d’encaisser la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur avec le décision des Rameurs de la baie des Chaleurs de demander un congé d’un an. À quelques jours du lancement de la saison et avec un calendrier régulier à refaire, ce n’est sûrement pas ainsi que le nouveau président Charles Albert souhaiter entamer son aventure à la tête du circuit.

Joint en début de soirée, le président Albert n’avait pas trop le goût de parler de la situation, lui est déjà fort occupé avec le hockey scolaire féminin et le hockey mineur de Tracadie.

«Tout ce que je peux vous dire c’est que j’ai reçu un message des Rameurs comme quoi ils demandaient un congé d’un an. C’est la seule information que j’ai à vous communiquer pour l’instant», a-t-il fait savoir.

Les six équipes de la LHSAC ont par ailleurs été convoquées à une réunion, mercredi soir, à Tracadie. La situation des Rameurs sera évidemment à l’ordre du jour et, par la force des choses, les changements qui devront être apportés au calendrier.

Du côté des Rameurs, l’un des responsables de l’équipe, Sébastien Arseneau, a confirmé que le manque de joueurs était la raison de cette décision pour le moins drastique.

«L’intérêt n’était tout simplement pas là, mentionne Arseneau, qui est lui-même l’un des joueurs des Rameurs. Nous avions 14 gars pour le premier entraînement et nous n’étions plus que huit pour le deuxième. Je ne me mettrai pas à courir après les gars. Pour faire du hockey senior, les gars doivent s’engager à jouer.»

Arseneau ajoute que la volonté de certains joueurs à vouloir se faire compenser en argent a aussi joué dans la balance.

«Il y a des gars qui souhaitaient arrondir leur fin de mois avec le hockey senior. Mais nous ne roulons pas sur l’or. Nous n’avons pas d’argent pour payer les joueurs. Nous faisions en moyenne 1100$ par match local la saison dernière et nos dépenses se chiffraient à 880$ par partie. Le reste servait à payer l’essence pour les matchs sur la route et quelques bâtons. C’est très fâchant», révèle Arseneau.

L’entraîneur Daniel Roy est allé encore plus loin en qualifiant la situation de dégueulasse.

«J’ai quitté après le premier entraînement parce que j’entendais les joueurs se raconter dans le vestiaire qu’ils voulaient se faire payer. Les jeunes s’imaginent que c’est comme dans le temps. Ça ne fonctionne plus comme ça. Et puis de toute façon, à part deux ou trois gars qui ont joué du gros hockey, qu’est-ce qu’ils ont fait les autres pour oser demander de l’argent? Ils ont joué du hockey scolaire. C’est dégueulasse de priver ainsi les gens de la région Chaleur de hockey senior», affirme Roy.

«Moi, dans le temps, c’est vrai que j’ai été payé quand j’ai été jouer ailleurs. Mais jamais je n’ai chargé la moindre cenne quand j’ai joué dans la région. Ça ne se fait pas. Mais les gars ne voient pas ça comme ça», ajoute-t-il.

Avec le désistement des Rameurs, c’est donc dire que la LHSAC comprendra cinq équipes en 2018-2019, soit les Alpines de Tracadie, les Marchands de Shippagan, les Acadiens de Caraquet, les Ice Dogs de Néguac et les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne.

Lors de leur première campagne, les Rameurs ont d’abord compilé une fiche de 12 gains, 10 revers et deux défaites en prolongation pour 26 points, bon le troisième rang du classement. Ils ont terminé la saison en subissant l’élimination en sept matchs dans la finale face aux Acadiens de Caraquet.

Les choses ont moins bien été la saison dernière, alors qu’ils ont terminé la saison dans la cave du classement en raison d’un dossier de cinq gains, 13 défaites et deux revers en prolongation. Les Rameurs ont ensuite été éliminés par les Marchands de Shippagan dès le premier tour éliminatoire dans le cinquième et ultime match de la série.