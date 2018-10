Lukas Cormier s’améliore à un rythme qui fait peur. En fait, plus ça va et plus on se dit que son coéquipier et capitaine Pierre-Olivier Joseph n’exagère peut-être aucunement quand il dit que le jeune Acadien est appelé à devenir un jour l’un des meilleurs sinon le meilleur défenseur de la LHJMQ.

Le jeune arrière de Sainte-Marie-de-Kent profite justement d’une séquence de trois matchs consécutifs avec au moins un point.

Lors de son dernier duel, qui s’est soldé par un gain de 5 à 4 sur l’Océanic de Rimouski, c’est Cormier qui a inscrit le quatrième but de son équipe et il était aussi sur la glace lorsque son coéquipier Zachary Beauregard a inscrit le but vainqueur. Il a d’ailleurs terminé la rencontre avec un but, trois tirs au but et un différentiel positif de +3. Pour la saison, ça lui fait maintenant un total de deux buts et trois passes pour cinq points en 13 rencontres.

«Ça fait du bien de gagner, affirme-t-il. La chimie d’équipe est de mieux en mieux depuis quelques matchs. Nous tentons seulement du mieux que nous pouvons de garder les choses simples sur la glace. Nous avons disputé un très bon match contre Rimouski. C’est plaisant de gagner contre une bonne équipe comme l’Océanic.»

Évidemment, Lukas Cormier est bien conscient que les compliments ne cessent d’affluer à son endroit. Il a également pris connaissance des belles paroles de ses coéquipiers dans nos pages, dont celles de son capitaine.

«C’est évidemment que c’est plaisant d’entendre ça. P.O. m’aide beaucoup depuis le début de la saison. En même temps, je ne peux pas laisser tout ça me monter à la tête. Il faut que je continue de travailler fort», ajoute la jeune vedette des Islanders.