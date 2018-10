Mika Cyr et les Wildcats fonctionnent à plein régime

À l’image de son équipe, l’Acadien Mika Cyr ressemble à un train depuis le début de l’année. Il a pris beaucoup de temps à se mettre en marche, mais il semble aujourd’hui impossible à stopper. Comme ses Wildcats de Moncton, la machine à marquer des buts fonctionne maintenant à plein régime.

La troupe de Darren Rumble a survécu à un début de campagne en dent de scie pour offrir un rendement de 6-1-2-0 à ses neuf dernières rencontres.

Moncton, que plusieurs voyaient entre le 10e et le 12e rang, occupe présentement le troisième échelon dans la LHJMQ, avec un dossier global de 8-3-2-0 (18 points), quatre points derrière les Mooseheads de Halifax qui trônent au sommet.

Mika Cyr a connu une trajectoire similaire.

Si le numéro 24 semblait chercher ses repères à son retour du camp des Coyotes de l’Arizona, il s’est définitivement mis en marche.

Au cours de ses cinq dernières rencontres, il affiche un rendement de 3-6=9.

Cyr occupe le 11e rang des meilleurs pointeurs du circuit Courteau, avec un dossier global de 7-19=17 en 13 rencontres.

«La chimie dans la chambre est vraiment bonne. Si on continue comme on est parti, on va avoir beaucoup de fun cette saison», affirme le patineur originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué une partie de hockey junior majeur. L’an passé, je me suis fracturé la clavicule et c’est en Arizona que j’ai fait mon retour au jeu. Quand je suis revenu, je pensais souvent à ma blessure. Je dirais que ça m’a pris cinq ou six parties avant d’oublier tout ça et juste jouer au hockey et avoir du fun sur la glace», raconte-t-il.

«J’étais un peu trop craintif au début et j’étais trop prudent sur la glace. Mais à ce niveau, on ne peut pas jouer de cette façon-là et avoir du succès. Je me suis dit qu’il arriverait ce qui arriverait et j’ai décidé de jouer mon style. Je pense que c’est pour ça que j’ai du succès présentement.»

Cyr reconnait qu’il ressemblait à un chevreuil sur l’autoroute au cours des premières rencontres de la saison 2018-2019.

«Je n’ai aucune excuse pour mon lent début de saison. Mais je n’étais pas le seul. Je pense que l’équipe en général a commencé lentement. Mais on a retrouvé nos repères assez rapidement et on est présentement sur une belle lancée», souligne l’athlète âgé de 19 ans.

«Tout le monde joue bien son rôle. On a aussi réduit le nombre de punitions, parce qu’on se battait nous-mêmes au début de l’année. Notre attitude n’était peut-être pas la meilleure. On a eu quelques rencontres et on s’est dit les vraies affaires. Je pense qu’on a remis les pendules à l’heure, comme on dit.»

Cyr se dit impressionné par le jeune talent des Wildcats, les Elliot Desnoyers, Jordan Spence, Nicolas Kingsbury-Fournier, Ozzie King et Charles-Antoine Lavallée, notamment.

«Les gars qui sont arrivés sont tous des bonnes personnes et des bons joueurs de hockey. C’était juste un manque de constance au début de l’année», mentionne le capitaine adjoint.

L’Acadien complète un trio avec Jeremy McKenna et Elliot Desnoyers depuis le début de la saison.

«Desnoyers est un gros travaillant. Il me fait penser à (Jakob) Pelletier la saison dernière. Il va dans les coins et il mange les bandes pour nous donner la rondelle», rigole-t-il.

Mika Cyr et les Wildcats auront droit à tout un test mercredi soir, alors que le puissant Drakkar de Baie-Comeau (9-3-0-1, 19 points) sera de passage au Centre Avenir.