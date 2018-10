Bianca Tardif: de joueuse de l’année à entraîneure de l’année en balle molle!

Le sport a aussi ses préjugés tenaces. Comme celui qui veut que les bons athlètes font de mauvais entraîneurs. La raison est fort simple: ils ne peuvent enseigner ce qui a été inné pour eux. Mais il y a des exceptions. Fort heureusement d’ailleurs.

Quand on lui fait part de cette supposition, Bianca Tardif ne met à rire.

«Je ne crois pas que c’est tout à fait vrai, finit-elle par répondre. J’ai vécu plusieurs grosses expériences de jeu dans ma carrière. Ce serait donc normal que j’en ai davantage à montrer aux jeunes.»

Et c’est exactement ce qu’elle fait. Elle le fait si bien qu’elle vient de recevoir le titre d’entraîneure de l’année de la part de Softball Nouveau-Brunswick.

Bianca est une habituée des honneurs. Ce prix est son quatrième, après ceux d’athlète de l’année en 2012 et en 2015, en plus du Prix du président obtenu en 2016. La place commence d’ailleurs à manquer sur son mur où elle range tous ses trophées.

Après une carrière fructueuse sur le losange – plusieurs compétitions provinciales, nationales et les Jeux du Canada en 2017 à Winnipeg -, la jeune femme âgée de 19 ans a conservé son gant et son bâton pour les utiliser d’une autre manière: enseigner et transmettre son amour de la balle molle à la relève.

Ce prix vient prouver qu’elle a eu raison de faire cette transition.

«C’est vraiment agréable de savoir que mon travail en tant qu’entraîneure a été apprécié. Softball NB a été impressionné par le fait que j’étais capable de prendre une jeune équipe en main. Ça démontre aussi qu’il y a une relève dans le coaching. Mon expérience peut certainement servir de motivation pour d’autres filles qui veulent entraîner les plus jeunes joueuses», estime l’étudiante en éducation en deuxième année à l’UMCE à la barre des Étoiles U-12 du Bas-Madawaska en 2018. Parmi leurs faits d’armes, elles ont remporté un prestigieux tournoi à Moncton. Ces filles, elle les entraîne depuis qu’elles ont 4 ou 5 ans, poursuit-elle.

Cet amour de la balle molle lui a été transmis par son entraîneur Patrick Thibeault lorsqu’elle jouait. Elle cherche donc à passer le flambeau à d’autres jeunes par sa manière d’enseigner sur le terrain.

«Je cherche toujours le positif chez mes filles. Je suis là parce que j’aime ça et je veux leur transmettre mon amour du jeu, comme Patrick l’a fait avec moi. Il est là à chaque entraînement pour m’aider et me conseiller. Il est mon mentor. Comme joueuse, je me démarquais par mon sens du jeu et ma détermination. Je ne manquais jamais un entraînement et ce n’était jamais assez pour moi», relate-t-elle, tout en soulignant le travail inspirant de jeunes entraîneures telles Kayleigh Lavoie et Nika’l Pineault.

Celle dont la balle rapide a déjà été chronométrée à 90 km/h – quand la plaque du lanceur et le marbre ne sont distancés que de 43 pieds, ça arrive vite! – fait remarquer que le sport est en train de regagner en popularité. Un creux de vague a notamment provoqué le départ de la discipline des Jeux de l’Acadie.

«La balle molle est en baisse? Je ne suis pas certaine, réplique-t-elle gentiment. En tous cas, ce n’est pas le cas dans notre programme des Étoiles. Juste pour le programme Apprendre à jouer, nous avions plus de 40 jeunes filles cette année. Plus il y a des entraîneurs et des gens impliqués, plus il y aura de joueuses. Nous faisons tous notre part pour garder ce sport bien vivant. Eh oui, je suis en faveur du retour de la balle molle aux Jeux de l’Acadie.»

Avec des filles comme Bianca Tardif, la balle molle est assurément entre bonnes mains… ou dans de bons gants.