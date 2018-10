La métamorphose de Marc-Anthony Therrien sourit aux Aigles Bleus

Plus personne ne reconnaît Marc-Anthony Therrien. Même lui ne se reconnaît probablement pas quand il se regarde dans le miroir! Le gars bougonneux en dehors de la glace et pratiquement invisible sur la patinoire n’existe plus. Place au gars jovial et souriant dans les couloirs du nid des Aigles et au joueur confiant et dominant sur la surface glacée.

La transformation est frappante.

En 2017-2018, le patineur québécois semblait venir jouer au hockey à reculons.

En 27 rencontres, il n’a pu faire mieux qu’une fiche de 9-9=18.

Aujourd’hui, c’est un athlète affamé, agressif et efficace qu’on peut découvrir à chaque rencontre.

Après les sept premières parties, le numéro 27 affiche un rendement de 4-3=7.

Comment expliquer cette métamorphose?

Les raisons sont multiples, mentionne le hockeyeur originaire de Victoriaville.

«Il y a eu pas mal de changements cet été et ça parait dans mes performances jusqu’à maintenant», raconte l’athlète âgé de 24 ans.

«J’ai perdu au moins une quinzaine de livres et mon coup de patin s’est pas mal amélioré. Ça fait en sorte que les résultats et la confiance sont là présentement. Je pense que c’est surtout ça qui me manquait au cours des dernières années.»

Selon lui, tout se passe entre les deux oreilles.

«Judes (Vallée, l’entraîneur-chef des Aigles Bleus) m’aide aussi beaucoup avec ça. Je suis quelqu’un qui est dur envers moi-même. Quand ça ne va pas bien, la confiance descend vite, mais quand ça va bien, elle remonte aussi vite», avance le hockeyeur de 5 pieds 10 pouces et de 195 livres.

Depuis le début de la saison, Therrien forme tout un trio avec Robbie Graham et Maxime St-Cyr.

«Je pense que les entraîneurs sont contents avec mon rendement. J’adore jouer avec Max et Robbie. Je pense qu’on se complète bien. Max a une vision incroyable et Robbie est un gros travaillant», explique-t-il.

«On a commencé à jouer ensemble dès la deuxième partie préparatoire contre St. Francis Xavier à Antigonish et on a vraiment connu un bon match. Je pense que nous sommes capables d’amener beaucoup d’offensive et c’est â qui fait qu’on est dangereux à chaque match.»

L’étudiant en éducation physique découvre également un nouveau rôle avec le Bleu et Or: le désavantage numérique.

«Judes m’a approché avec ça au début de la saison. Je ne jouais pas du tout en désavantage numérique au cours de mes trois premières saisons dans le SUA. J’adore ça parce que ça me donne plus de temps de glace et ça me permet de rester encore plus dans le match.»

À sa quatrième et dernière saison avec les Aigles Bleus, Marc-Anthony Therrien ne se fixe pas d’objectifs personnels. Tout ce qu’il veut, c’est gagner.

«J’ai trouvé ça vraiment difficile l’an passé. C’est une des premières fois de ma carrière que je vivais autant de défaites (l’U de M a terminé la saison avec une fiche de 3-24-3). Tout ce que je veux, c’est gagner. Le premier objectif est de participer aux séries et je pense que c’est un but réalisable cette année. On veut aussi battre des grosses équipes comme UNB, St. Francis Xavier et Acadia. On verra ce qui arrivera en séries.»

Le patineur québécois affirme que l’U de M pourrait surprendre bien des gens en 2018-2019.

«Je n’arrête pas de le dire à tout le monde, nous avons une équipe surprenante et les jeunes sont vraiment bons. On travaille fort on peut être dangereux en séries, surtout avec un gars comme Étienne Montpetit dans le filet.»

Futur enseignant et entraîneur

Après sa saison avec les Aigles Bleus, Marc-Anthony Therrien devrait rejoindre le 3L de Rivière-du-Loup dans la Ligue nord-américaine de hockey pour le reste de la campagne et les séries.

L’an prochain, en plus du hockey, il souhaite devenir enseignant à temps plein et occuper un poste d’entraîneur de l’équipe de hockey de son institution.

«Je n’aime pas rester à ne rien faire. Je suis en stage à l’Odyssée et je suis adjoint à Reno Chouinard avec l’équipe de hockey. C’est un rôle que j’adore et j’aimerais devenir entraîneur au même niveau à l’école où je vais travailler.»