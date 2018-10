Les Islanders écrasent le Titan

Le hockey n’est pas seulement un jeu d’erreur. C’est aussi un jeu qui implique des mathématiques. Par exemple, pour gagner, ça prend des buts. Et pour marquer des buts, ça prend des lancers au but. Mercredi soir, un Titan d’Acadie-Bathurst peu convaincant n’a obtenu que 16 tirs, dont seulement trois de l’enclave, et il s’est avéré une proie facile pour les Islanders de Charlottetown qui l’ont emporté 6 à 1.

N’eut été du gardien Tyriq Outen, qui a réalisé pas moins de 50 arrêts, dont plusieurs solides, c’est aisément par une marge de 10 ou 11 buts que les Prince-Édouardiens auraient quitté le Centre régional K.-C.-Irving.

Le Titan (3-10-0, 6 pts), dont il s’agissait d’un septième revers de suite, devra maintenant se taper deux fois les Wildcats de Moncton en fin de semaine. Une première fois vendredi soir, à Bathurst, puis dimanche après-midi au Centre Avenir.

Des Chats Sauvages qui, rappelons-le, n’ont pas subi la défaite en temps réglementaire lors de leurs huit dernière sorties. Et s’il n’offre pas une meilleure prestation que ce dont il nous livre depuis quelques semaines, la débâcle risque fort de se poursuivre.

Les Islanders (8-5-1, 17 pts), qui ont joué avec beaucoup de conviction, ont savouré du même coup un cinquième gain consécutif.

Nikita Alexandrov (7e, 8e) a mené l’attaque des Islanders (8-5-1, 17 pts) avec une paire de buts. Le jeune attaquant de 16 ans Xavier Fortin (1er), avec son premier dans la LHJMQ, Brett Budgell (2e, DN), Cole Edwards (2e) et Thomas Casey (3e) ont également trouvé le fond du filet.

Cole Rafuse (7e) a été l’unique buteur du Titan en fin de troisième.

Dakota Lund-Cornish a réalisé 14 arrêt pour signer son premier triomphe de la campagne.

Pour l’entraîneur Bryan Lizotte, ce n’est pas tant la défaite que l’effort de ces joueurs qui l’ont fait rager.

«Je n’ai pas aimé les 56 tirs accordés, mais j’en encore moins apprécié la façon dont les gars ont travaillé. Par exemple, si tu perds toutes tes batailles à un contre un, tu n’as aucune chance de gagner. Oui, il nous manquait des bons morceaux à l’attaque avec les Crossman, Murphy et Kovacik, mais c’était justement l’occasion pour certains vétérans de saisir l’occasion. Ils ne l’ont pas fait», mentionne Lizotte.

«Les Islanders étaient venus ici pour compétitionner et nous ne l’avons pas fait de notre côté. C’est difficile de toujours avoir à jouer du hockey de rattrapage», confie-t-il.

Le gardien Tyriq Outen a cependant eu droit à de bons mots de la part du pilote.

«Ç’a été une très bonne décision d’envoyer Ty devant le filet ce soir. Il a été solide en réalisant plusieurs gros arrêts. Il va de mieux en mieux», dit-il.

Par ailleurs, si on l’a peu vu lors des deux premières périodes, le jeune Alexis Dubé a été utilisé de façon régulière au dernier tiers et il a créé une bonne impression auprès de Lizotte. Il a même distribué plusieurs bons coups d’épaule qui ne sont pas passés inaperçus.

«J’ai aimé ce que j’ai vu. Bien sûr, il était nerveux et c’est normal. Mais je l’ai trouvé solide. C’est un gros bonhomme qui compétitionne», l’a vanté Lizotte.

«Je peux jouer mieux que ça, a révélé pour sa part le jeune Dubé. J’étais nerveux. Par contre, j’ai obtenu les réponses à quelques unes de mes questions et je sais maintenant que je peux patiner avec ces gars-là et tenir mon bout. La prochaine fois, je vais m’organiser pour être encore meilleur.»

Le vétéran Alexis Sanfaçon n’a pas cherché d’excuses pour expliquer la défaite.

«Nous ne compétitionnons pas assez ces temps-ci. Tu ne peux pas gagner en accordant autant de lancers et en ne marquant pas de buts», confie-t-il.

«Nous devons nous regarder dans le miroir, souligne pour sa part le capitaine Noah Dobson. Les partisans qui se présentent aux matchs méritent beaucoup mieux de notre part.»

En bref… Ethan Crossman, dont le retour au jeu fort attendu était prévu pour mercredi soir, a finalement été laissé de côté. Par mesure préventive, le Titan a préféré repousser de quelques jours son retour. Liam Murphy (suspendu), Kristian Kovacik (commotion cérébrale) et Benjamin Roode n’ont également pas joué… Du côté des visiteurs, Chad Arsenault (blessé), Sullivan Sparkes et Drew Johnston ont été laissés de côté…