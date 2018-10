Coureur de l’année: trois Acadiens finalistes

Trois Acadiens sont finalistes pour le titre de Coureur de l’année.

Course NB, un organisme provincial qui fait la promotion de la course dans la province, a annoncé l’identité des finalistes pour ses prix annuels.

Sylvain Arseneau (Petit-Rocher), Raymond Caissie (Richibouctou Village) et Jean-Marc Doiron (Moncton) sont finalistes dans la catégorie Coureur de l’année.

De son côté, Patty Blanchard (Dieppe) est en lice dans deux catégories. Elle est finaliste au titre de Coureuse de l’année en compagnie de Shelly Doucet (Quispamsis) et de Sacha Hourihan (Southfield).

De plus, elle pourrait mériter le prix Inspiration de l’année. Deux autres Acadiens lui ont disputeront cet honneur, soit Allan Lagacé (Pointe-Verte) et Johanne Thériault (Nigadoo).

Le marathon de Fredericton, la course George-Gallant ou le Hampton 5 Miler recevra le titre d’Événement de l’année.

Le Coureur émergent de l’année sera Liam Funk (Saint-Jean), Sébastien Lanteigne (Bathurst) ou Julien Thibodeau (Bathurst), alors que ça se jouera entre Mary-Beth Jaillet (Moncton), Robyn Mclean (Bathurst) et Caroline Wilson (Miramichi) chez les femmes.

On retrouve aussi Trevor Funk (Saint-Jean), Gaston Godin (Dunlop) et Scott Lee (Baxers Corners) dans la catégorie Réalisation personnelle, de même que Daryl Steeves (Saint-Jean) et Jeff Queen (Saint-Jean) dans Collaborateur exceptionnel.

Michelle Cormier, de Fredericton, qui demeure maintenant à Ottawa, et Jacqueline Maillet, de Richiboucto Village, demeurant maintenant à Lisbon, Maine, seront aussi intronisées au Temple de la renommée de Course NB lors de l’événement.

Tous les prix seront présentés au banquet du Temple de la renommée et des prix de Course NB qui se tiendra le 17 novembre à Moncton.

«Nous avons eu une autre année remarquable ici au Nouveau-Brunswick, a déclaré Mary Brosnan, présidente de Course NB. Félicitations à tous les coureurs mis en nomination ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont participé à un événement cette année.»