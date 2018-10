La ligue Acadie-Chaleur dit non aux Rameurs de la baie des Chaleurs

La Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur aspire à devenir un circuit en santé et il en a fait une démonstration on ne peut plus significative, mercredi soir, en refusant la demande de congé d’une saison des Rameurs de la baie des Chaleurs. Ce refus signifie que cette région devra passer par le processus d’une éventuelle expansion afin de retrouver sa place au soleil.

Le président de la LHSAC, Charles Albert, explique cette décision a été prise d’un commun accord avec les cinq organisations restantes.

«Certaines équipes étaient prêtes à accepter le congé à la condition que les Rameurs déboursent un certain montant d’argent. Mais comme nous nous doutions bien que c’était impossible de leur part puisqu’ils n’ont pas d’argent, nous avons juste refusé leur demande. Ça veut donc dire que si Chaleur veut revenir, ça devra se faire dans le cadre d’une expansion», affirme le président Albert.

Selon lui, la situation des Rameurs forcera du même coup la ligue à se montrer davantage vigilante dans le processus d’expansion. On veut surtout éviter de voir un club abandonner en cours de saison comme c’est malheureusement arrivé trop souvent ces dernières années dans les différentes ligues de hockey senior.

«Nous serons plus exigeants c’est évident. Nous allons désormais, de la part des équipes qui voudront se joindre au circuit, demander un plan d’affaires sérieux, s’assurer qu’il y a un comité d’opération complet, en plus d’une bonne liste de joueurs et la confirmation de ceux-ci qu’ils vont jouer. Bien sûr, nous sommes chanceux que les Rameurs aient fait leur annonce avant le début de la saison, mais nous ne voulons plus voir de clubs se désister pendant l’été ou à l’automne», révèle Charles Albert.

Le président Albert a de plus fait savoir que l’hypothèse de retarder le début de la saison afin de trouver une sixième équipe a été évoquée, mais rapidement écartée.

«Deux organisations étaient en faveur d’approcher les JC’s de Bouctouche, mais ça nous aurait forcés à terminer la saison trop tard et certaines équipes risquent alors de se retrouver avec un aréna indisponible», a-t-il commenté.

Par ailleurs, le président a annoncé que les équipes disputeront finalement un calendrier de 24 parties. Ce qui veut dire que chaque formation affrontera les quatre autres clubs à six reprises, soit trois fois à domicile et trois autres fois sur la route.

La saison 2018-2019 comprendra donc les Alpines de Tracadie, qui sont les champions en titre, de même que les Acadiens de Caraquet, les Ice Dogs de Néguac, les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne et les Marchands de Shippagan.

Rappelons que les activités débuteront ce dimanche au Complexe S.-A.-Dionne. Dans ce qui se veut une reprise de la dernière finale, les Alpines recevront la visite des Marchands.