Les Tigres ont le vent dans les voiles, leurs adversaires aussi!

Deux équipes ayant le vent en poupe qui s’affrontent, ça ne peut donner qu’un bon spectacle. Les amateurs de hockey du Restigouche seront gâtés, vendredi soir, alors qu’ils auront l’occasion de voir à l’oeuvre les deux formations les plus «hots» de la Ligue de hockey des Maritimes. Les Tigres accueilleront pour l’occasion les Bearcats de Truro, au Centre civique Memorial.

Et quand on dit que ces deux clubs traversent de bonnes périodes, ce n’est pas peu dire.

Les Tigres (7-4-1, 15 pts) n’ont pas perdu en temps réglementaire au cours de leurs cinq dernières sorties (4-0-1). Dans le cas des Bearcats (8-3-2, 18 pts), c’est sept parties consécutives (5-0-2) où ils grugent au moins un point à l’adversaire.

Le match s’annonce d’autant plus intéressant qu’ils mettra aux prises deux formations qui, sur papier, se ressemblent beaucoup. Les deux clubs parviennent à marquer leur part de buts sans la présence de grandes vedettes à l’attaque, offrent un style de jeu plus robuste que la majorité des autres formations du circuit et excellent en zone défensive.

Pour le capitaine des Tigres, Pierre-Luc Lurette, ces similitudes ne changent en rien la préparation de l’équipe.

«Il n’y a pas de match facile dans notre ligue. À part deux parties, nos autres matchs se sont tous terminés par des pointages serrés. La victoire aurait pu aller d’un bord comme de l’autre. Je m’attends à une autre partie serrée vendredi», révèle le défenseur étoile des Tigres.

Son coéquipier Dylan Coffey se dit surtout content pour les partisans qui auront droit à une bon match.

«C’est toujours plaisant d’affronter de bonnes équipes comme les Bearcats. Le tempo devrait être très rapide. Ça va non seulement être plaisir pour les joueurs, mais ce sera aussi une excellente partie à regarder pour les partisans», affirme Coffey.

Concernant la belle séquence des Tigres, Pierre-Luc Lurette estime qu’il n’y a pas encore lieu de se péter les bretelles.

«J’aime ce que je vois, mais il y a encore tellement de place à l’amélioration. Cela dit, avec tous les jeunes que nous avons dans l’équipe et avec la bonne attitude de tout un chacun, nous ne pouvons que nous améliorer», confie le numéro 10, qui n’a plus besoin que de quatre parties pour atteindre le plateau des 200 matchs en carrière dans la MHL.

«C’est sûr que 200 est un chiffre excitant et j’ai hâte de l’atteindre. Surtout que c’était mon rêve depuis que j’étais tout jeune de porter les couleurs des Tigres. Après être devenu la saison dernière le recordman pour le plus grand nombre de matchs disputés avec l’équipe et d’en être cette saison le capitaine, ça va être un grand honneur de jouer ma 200e partie», souligne le hockeyeur de Val-d’Amour, qui montre un dossier de 12 points (5-7) en 11 rencontres.

Lurette disputera son 200e match le 9 novembre, alors que le Blizzard d’Edmundston sera en visite à Campbellton.

De son côté, Coffey connaît actuellement de bons moments avec les Tigres, lui qui a inscrit un point dans chacun de ses cinq derniers matchs.

«Je suis vraiment content de mon jeu jusqu’ici cette saison, soutient le Terre-Neuvien. Je n’irais pas jusqu’à dire que je joue mon meilleur hockey, mais ce n’est loin. Je vois chaque match et chaque entraînement comme une opportunité de m’améliorer et je me sens mieux chaque jour.»

«Par contre, je dois beaucoup à mes compagnons de trio (Pascal Valcourt et Coleton Perry) pour mes succès. Nous nous entendons bien depuis le début de la saison et chaque fois que nous nous sommes sur la glace nous parvenons à créer des choses et c’est ce qui rend les choses encore plus amusantes», ajoute Dylan Coffey.

Plusieurs autres rencontres impliquant les équipes du Nouveau-Brunswick sont prévues ce week-end dans la MHL.

Vendredi soir, les Aces de St. Stephens accueilleront les Mariners de Yarmouth au Garcelon Civic Centre

Samedi soir, pendant que les Western Capitals de Summerside accueilleront les Rapides de Grand-Sault au Credit Union Place, les Timberwolves de Miramichi se mesureront aux Bearcats au Civic Centre.

Dimanche après-midi, le Blizzard sera au Garcelon Civic Centre pour y affronter les Aces, tandis que les Rapides auront la visite des Tigres au Centre E. & P. Sénéchal.