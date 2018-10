Soccer masculin: les Aigles jouent leur saison

L’équipe masculine de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton jouera sa saison vendredi et samedi dans son nid. Malgré tout, le sélectionneur se dit optimiste de voir son équipe relever le défi.

«On se doit de jouer avec la même énergie et l’intensité que nous avons démontrée lors de nos deux dernières parties», mentionne Florian Ntima-Nsiemi.

«Les joueurs ont réalisé leur potentiel la semaine dernière en remportant les deux parties. À l’issue de la partie de vendredi (contre les Huskies de l’Université St. Mary’s), on connaîtra l’importance de notre rencontre de samedi (face aux Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard», ajoute-t-il.

Le Bleu et Or (4-7-0, 12 points) occupe présentement la septième position au classement du SUA, alors que seulement les six meilleures formations vont prendre part aux éliminatoires.

«Qu’on fasse ou non les séries, on va jouer de notre mieux. On veut finir l’année en beauté pour nos finissants», ajoute le pilote du Bleu et Or.

Du côté féminin, la troupe de Mehyar Zekaroui (1-9-1, 4 points), déjà exclue des séries, terminera son parcours face aux deux mêmes formations.

Ce sera le dernier match au soccer universitaire pour les vétéranes Monica Gallant, Renée Gauvin et Émilie Naugle.

Au hockey masculin, les Aigles Bleus (3-3-1, 7 points) visiteront les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (4-2-2, 10 points) vendredi soir à Antigonish, avant d’accueillir les Tigers de l’Université Dalhousie (1-7-0, 2 points) samedi dans leur nid.

«Nous nous souvenons de la défaite de samedi contre les X-Men», mentionne l’entraîneur-chef Judes Vallée.

«Ils nous ont battus chez nous et il faudra jouer avec aplomb pour les vaincre sur leur propre glace. Il faudra saisir les occasions qui vont s’offrir à nous et placer des écrans devant leur gardien», poursuit-il.

Le défenseur Vincent Lanoue estime que le Bleu et Or peut logiquement viser deux victoires en fin de semaine.

«Les X-Men ont un bon échec avant et il faudra répondre avec notre vitesse», raconte le patineur québécois.

«Il faudra sortir la rondelle de notre zone plus rapidement pour relancer l’attaque», mentionne également l’ancien des Tigres de Victoriaville, dans la LHJMQ.

Au hockey féminin, la bande à Marc-André Côté (1-3-0, 2 points) accueillera les Mounties de l’Université Mount Allison (2-2-0, 4 points) vendredi soir, avant de rendre visite aux Tigers de l’Université Dalhousie (1-2-1, 3 points) samedi à Halifax.