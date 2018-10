Volleyball féminin: une équipe jeune mais talentueuse à l’U de M

Monette Boudreau-Carroll devra s’armer de patience en 2018-2019. Avec une majorité de recrues dans son alignement, l’entraîneuse-chef de l’équipe de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton aura pas mal d’enseignement à faire en cours de route. La bonne nouvelle, c’est que sa jeune formation regorge de talent.

La pilote du Bleu et Or doit fouiller dans sa mémoire pour se souvenir de la dernière année où elle avait autant de nombrils verts dans son équipe.

En fait, il faut remonter à la campagne qui a suivi le dernier championnat de l’U de M (en 2008-2009) pour voir autant de jeunesse sur le court.

La seule vétérane, ce sera la capitaine Pascale Doiron, qui entame sa quatrième année.

La formation comprendra pas moins de six recrues, soit Joanie Arsenault (Tracadie), Ivana Urquhart-Mlabineo (Saint-Jean), Arianne Racine (Lacolle), Tanya Renaud (Fatima), Eliza Druart (Moncton) et Tamika Bergeron (Kedgwick).

«Je m’attends à ce qu’on soit compétitives quand même», tient à préciser Monette Boudreau-Carroll.

«Il y a énormément de talent dans l’équipe, sauf qu’elles sont jeunes. L’expérience, on ne peut pas acheter ça. Il faudra être patient et leur donner le temps», ajoute-t-elle.

«Je pense que nous avons la base pour bâtir une équipe assez spéciale. Il s’agit juste d’avancer tranquillement avec le groupe que nous avons. Oui, elles ont besoin d’apprendre comment jouer à ce niveau, mais ce sont de très bonnes athlètes.»

L’entraîneuse n’est pas du tout inquiète pour la suite des choses.

«C’est une équipe qui sera pleine de leaders. Ce sont pratiquement toutes des filles qui ont été capitaines de leurs équipes en grandissant. Ce ne sera donc pas une personne qui va assumer le leadership dans l’équipe, comme ce fut le cas dans beaucoup de saisons», explique-t-elle.

«Les filles deviennent plus proches plus vite quand elles s’entraident, ce qui fait qu’on devient une équipe plus rapidement aussi. Chaque fille doit prendre sa petite part de leadership. Pascale (Doiron) est notre capitaine, mais elle ne peut pas passer son temps à relever tout le monde.»

La pilote en est convaincue, son groupe pourrait appartenir à l’élite du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) dans un avenir rapproché.

«Il va falloir les laisser grandir, se tremper les pieds dans la ligue. Pour l’instant, elles sont à la recherche de qui elles sont comme équipe. Ça va être plaisant de les voir jouer par moments, comme ce sera parfois difficile de les voir jouer. Mais tous ces moments-là ont besoin d’arriver pour qu’on crée notre championnat.»

Le Bleu et or amorcera sa saison 2018-2019 vendredi soir, en accueillant les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick au gymnase du Ceps Louis-J.-Robichaud à compter de 19h.