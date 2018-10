Carol-Ann MacDonald couronnera-t-elle sa saison avec un podium?

La crème du cross-country universitaire a rendez-vous à Halifax, ce samedi, où seront présentés les Championnats de l’Atlantique. Dans la francophonie néo-brunswickoise avide de course à pied, la question qu’un peu tout le monde se pose c’est si Carol-Ann MacDonald sera en mesure de couronner sa brillante saison avec un autre podium.

La vedette des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, qui avait pris le troisième rang lors des Championnats du SUA en 2017, a mis la main sur trois médailles en autant de courses jusqu’ici cette saison, dont une éclatante victoire lors de la Classique annuelle de l’U de M il y a deux semaines.

La coureuse de Moncton devra toutefois se méfier de Michelle Reddy, des Tigers de Dalhousie, Katie Robinson, des Axewomen d’Acadia, et de Zoe Johnston, des X-Women de St. Francis-Xavier. À ne pas dédaigner non plus Hana Marmura, Jane Hergett et Rachel MacDougall, des X-Women, ainsi que Savanna Jordan et Sophie Watts, des Tigers.

«Je cherche à prendre la plus haute position possible, affirme MacDonald. Je vais commencer lentement et monter en vitesse pendant chaque kilomètre. Je suis nerveuse, surtout après avoir remporté la course de Moncton. Je suis excitée. Il y aura de la bonne compétition et nous serons environ six femmes qui courrons pour un podium. Le dernier kilomètre décidera laquelle est la plus forte. Ma stratégie sera décidée lors de la course.»

Sophie Black, Myriam Cormier, Myriam Cyr, Laurence Guitard, Émilie Guthrie, Pascale Richard et December Sampson seront les autres représentantes des Aigles Bleues à la ligne de départ du 8 km.

Du côté masculin, il est clair qu’Angus Rawling, des X-Men de St. Francis-Xavier est l’homme à battre. Rawling, qui est l’un des favoris pour remporter le titre national, devra néanmoins garder un oeil sur sur ses coéquipiers Alex Neuffer, Paul MacLellan et Aidan Doherty, de même que sur Michael Colford et Isaac Cull, des Varsity Reds de l’université du Nouveau-Brunswick de Fredericton, Levi Moultou, des Sea Hawks de Memorial, et James Cromack, des Tigers de Dalhousie.

Du côté du Bleu et Or, Nassim Bousmaha vise un top 15 dans l’épreuve de 10 km.

«C’est ma troisième année et je vise un top 5, révèle Bousmaha. J’ai les capacités pour le faire.»

L’entraîneur Jean-Marc Doiron croit aux chances de l’équipe féminine de conserver sa quatrième position au classement des équipes.

«C’est possible avec l’arrivée d’une athlète talentueuse comme Sophie Black et le progrès de nos vétéranes Myriam Cormier, Myriam Cyr et December Sampson. Nous comptons aussi sur une belle performance de Carol-Ann MacDonald qui devrait faire un retour sur le podium», mentionne Doiron.

Chez les hommes, l’objectif est d’améliorer la septième position de l’an dernier.

«Nous avons un peu plus de profondeur qu’en 2017 et moins de blessures. Ça pourrait être assez pour nous faire passer devant certaines équipes de SUA. Nassim Bousmaha sera l’athlète à surveiller. S’il réussit à courir une première moitié de course disciplinée, il pourrait en surprendre dans le peloton samedi», croit Jean-Marc Doiron.

Outre Bousmaha, l’équipe masculine de l’U de M sera composée de David Basque, Simon Delorme, Christian Haché, Alexandre Leclair, Vincent Leclair et Jeremy Role. n

Vers le marathon de Boston: partie remise pour Allan Lagacé

Afin d’obtenir son laissez-passer pour le Marathon de Boston de 2020, Allan Lagacé avait besoin d’un chrono de 6h00 (ou moins) dans les rues de Toronto, dimanche dernier. Malheureusement, des douleurs aux deux aines l’ont forcé à ralentir la cadence et c’est avec 28 minutes et 15 secondes de retard qu’il s’est présenté au fil d’arrivée.

Le très populaire coureur de Pointe-Verte, né avec la paralysie cérébrale (il a deux pieds bots), soutient que ce n’est partie remise et qu’il trouvera une façon de se présenter sur la ligne de départ de l’événement de Boston au printemps de 2020.

«Ç’a bien été jusqu’au 35e km, puis les blessures ont pris le dessus. J’avais mal à l’aine des deux côtés», affirme Lagacé.

«Je vais d’abord prendre un repos pour guérir mes blessures et en décembre, avec des traitements et des exercices, je devrais être en mesure de reprendre l’entraînement. Mon but est d’aller chercher mon laissez-passer en mai à Fredericton», dit-il.

Allan Lagacé, qui avait créé l’événement en prenant part au Marathon de Boston en 2016, dit avoir néanmoins eu beaucoup de plaisir à Toronto.

«Je ne suis pas déçu du tout. En fait, je suis super content et super fier de mon marathon. J’ai tripé en maudit à Toronto et jamais je ne vais oublier ma présence là-bas», assure celui qui célébrera son 50e anniversaire le 1er janvier.