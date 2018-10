Hockey: autre bon week-end pour les Aigles Bleus

L’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton a connu un autre bon week-end, avec une récolte de trois points sur une possibilité de quatre.

Le Bleu et Or (4-3-2, 10 points) s’est d’abord incliné 5 à 4 en tirs de barrage, vendredi soir, face aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier (4-4-0, 8 points), dans une rencontre présentée à Antigonish.

Les visiteurs menaient pourtant 4 à 2 en troisième période, mais Matthew Graham a touché la cible à deux reprises pour forcer tout le monde à faire du temps supplémentaire.

Alexis Roy, Maxime St-Cyr, Justin Guénette et Danick Crête ont réussi les buts de l’U de M dans une cause perdante.

«On a encore donné deux points aux X-Men», tempêtait l’entraîneur-chef Judes Vallée après la rencontre.

«On doit apprendre. On a pris des punitions inutiles qui ont mené à des buts. Notre indiscipline nous a coûté la partie», ajoute-t-il.

Ses joueurs ont compris le message samedi, alors qu’ils ont mérité un triomphe de 6 à 2 sur les Tigers de l’Université Dalhousie (1-8-0, 2 points) dans leur nid.

Vincent Deslauriers (un doublé), Robbie Graham, Alexandre Jacob (Il devient le troisième Jacob à marquer un but avec les Aigles Bleus, après son père Ricky et son oncle Peter), Marc-Anthony Therrien et Maxime St-Cyr ont fait scintiller la lumière rouge derrière l’ancien portier du Titan d’Acadie-Bathurst, Reilly Pickard.

Étienne Montpetit n’a cédé que devant Jackson Playfair et Jonathan Cyr.

«On a commencé lentement en première, mais on a mieux joué en deuxième et nous avons pris le contrôle du jeu», souligne Judes Vallée.

«C’est bien d’avoir déjà quatre victoires, comparées à seulement trois pour toute la saison l’an passé. Mais le chemin est encore long et on veut se battre pour une place en séries», ajoute le pilote du Bleu et Or.

Le défenseur Vincent Lanoue parlait d’un bon effort défensif.

«On a joué comme on devait le faire et le résultat a suivi. On a limité leur nombre de tirs au but sur notre gardien (23). C’est une nette amélioration», indique l’ancien des Tigres de Victoriaville.

L’U de M sera de retour en action dès mardi soir, alors que l’équipe de Judes Vallée accueillera les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (7-0-1, 15 points).

La formation féminine a connu une fin de semaine en deux temps, avec un gain et un échec.

L’équipe de Marc-André Côté a d’abord blanchi les Mounties de l’Université Mount Allison 1 à 0 vendredi soir devant ses partisans.

Janelle Graham a réussi le seul filet de la rencontre en première période.

Audrey Berthiaume a stoppé les 20 tirs des Mounties pour mériter son premier jeu blanc dans le hockey universitaire.

L’histoire a cependant été fort différente dimanche, alors que le Bleu et Or s’est incliné 5 à 1 devant les Tigers de l’université Dalhousie à Halifax.

Sarah-Ève Mailhot a réussi le seul but des visiteuses.