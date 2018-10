Soccer: un miracle pour le Bleu et Or!

Le petit miracle s’est produit!

L’équipe de soccer masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (5-7-0, 15 points) avait besoin du meilleur match de sa saison 2018, mais aussi d’un petit coup de pouce de la providence pour participer aux séries éliminatoires du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA).

La troupe de Florian Ntima-Nsiemi devait vaincre les Tigers de l’Université Dalhousie (7-3-2, 23 points) à sa dernière rencontre du calendrier régulier, samedi à Moncton.

Elle devait aussi espérer une défaite des Huskies de l’Université St. Mary’s (4-5-3, 15 points) pour participer au tournoi de fin de saison.

L’Acadien Félix Robichaud s’est assuré de remplir la première portion du contrat, en inscrivant un tour du chapeau, dans un gain sans appel de 5 à 1 devant les Tigers.

Felly Elonda a aussi fait sa part avec un doublé.

Il s’agissait d’une troisième victoire de suite pour le Bleu et Or.

Même si les Aigles terminent avec le même nombre de points que les Huskies, qui ont perdu 3 à 0 contre les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, ils méritent la sixième position en vertu d’une victoire de plus (cinq contre quatre).

L’entraîneur-chef de l’U de M s’est évidemment dit heureux pour ses joueurs.

«C’est une victoire totale de l’équipe. Je suis très excité par ce résultat. Les joueurs ont fait un travail magnifique sur le terrain. Nous avons aussi tenu notre intensité tout au long de la partie», raconte-t-il.

Le héros de la rencontre parlait pour sa part du caractère qu’on retrouve dans le groupe.

«Je suis bien content de mes trois buts, mais c’est grâce à mes coéquipiers que j’ai pu les réussir», avance-t-il.

«La partie n’a pas été facile malgré le pointage, mais on était prêt pour cette rencontre et on voulait vraiment l’emporter», ajoute l’attaquant du Bleu et Or.

Cette victoire permet à l’équipe de l’Université de Moncton de participer au tournoi éliminatoire pour la première fois depuis la saison 2012.

L’équipe de Florian Ntima-Nsiemi amorcera la compétition qui se déroulera à Sydney, en Nouvelle-Écosse, en croisant le fer avec les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (7-2-3, 24 points), jeudi, à compter de 16h30.

Les Reds ont eu le dessus 4 à 2 dans le seul affrontement de la saison entre les deux formations.

La formation féminine (1-10-1, 4 points) a conclu la campagne avec un revers de 3 à 0 devant les Tigers de l’Université Dalhousie (7-4-1, 22 points), samedi après-midi.

Il s’agissait du dernier match en carrière pour quelques joueuses, dont Émilie Naugle.

«On a quand même connu une belle saison comme équipe, même si on n’a pas atteint nos objectifs», explique-t-elle.

«J’ai adoré mes cinq années. Ce fut une expérience inoubliable et le soccer va me manquer. Je vais essayer de jouer au niveau senior l’été prochain», ajoute la capitaine du Bleu et Or.

Au cross-country, Carol-Ann MacDonald a terminé au cinquième rang des championnats du SUA, samedi à Halifax.

L’athlète de Moncton a bouclé le parcours de 8 km dans un temps de 30m43s, soit plus d’une minute derrière la gagnante, Michelle Reddy (Tigers de l’université Dalhousie).

Mentionnons également la 30e position de la recrue Sophie Black.

Chez les hommes, Angus Rawling (St. Francis Xavier) a été le plus fort, avec un temps de 31m33s lors de la course de 10 km.

Nassim Bousmaha a été le meilleur pour le Bleu et Or avec une 34e position et un chrono de 36m54s .

Au volleyball, la troupe de Monette Boudreau-Carroll a entrepris sa saison 2018 avec deux revers de 3 à 0, des échecs contre les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick vendredi à Moncton dimanche à Wolfville, face aux Axewomen de l’Université Acadia.