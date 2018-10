UFC à Moncton: Anthony Smith en met plein la vue

Anthony «Lion Heart» Smith en a mis plein la vue, samedi soir au Centre Avenir de Moncton lors du gala de l’Ultimate Fighting Championship, en soumettant Volkan «No Time» Oezdemir au troisième round.

Les deux cogneurs lourds-légers (205 livres), classés respectivement dixième et deuxième au palmarès de leur catégorie de poids au sein de l’UFC, se sont affrontés en finale du gala.

L’enjeu du combat était de taille, puisqu’une victoire convaincante promettait de placer le vainqueur dans une très bonne position pour décrocher un combat de championnat dans un avenir rapproché.

Anthony Smith (à droite) tente d’immobiliser au tapis Volkan Oezdemir en finale du gala de la UFC, samedi à Moncton. – La Presse canadienne: Andrew Vaughan

Dès les premiers instants du premier round, l’Américain Anthony Smith a tenté d’amener son adversaire au tapis, mais n’y est pas parvenu. Il a ensuite échangé des coups de poing avec le Suisse Volkan Oezdemir, qui a fait mouche à plusieurs reprises.

Lors de la deuxième reprise, Smith a encaissé des coups à la jambe. Il a par après réussi à faire des ajustements et a atteint Oezdemir au visage, lui fracassant le nez au passage.

Les deux colosses se sont ramassés au sol, où Smith s’est placé dans la position de la tortue et s’est défendu tant bien que mal jusqu’à ce que le son de la cloche se fasse entendre.

Avec deux rondes dans la poche, Oezdemir se dirigeait petit à petit vers une victoire, mais le troisième assaut lui a été fatal. Après avoir encaissé d’autres coups, Smith a enfin réussi à le ramener au sol, où il a pris son temps avant de le soumettre grâce à un étranglement arrière.

Visiblement complètement exténué, Anthony Smith a longuement savouré sa victoire – sa première par soumission en huit combats dans l’UFC – couché sur le sol. Il y est resté pendant plusieurs minutes, à bout de souffle. La douleur se lisait sur son visage, l’un des genoux très enflé.

Lors de son entrevue post-combat, dans le centre de l’Octogone, Smith a plaidé sa cause pour affronter le gagnant du combat de championnat entre Jon «Bones» Jones et Alexander «The Mauler» Gustafsson, prévu le 29 décembre.

En point de presse après son combat, «Lion Heart» était de très bonne humeur malgré la douleur.

«Ma jambe est pas mal amochée, ça c’est sûr», a-t-il dit d’entrée de jeu.

L’athlète âgé de 30 ans, qui en était à sa troisième victoire consécutive en cinq mois – ce qui est tout à fait hallucinant – a maintenant besoin d’une pause pour panser ses blessures et passer du temps avec ses proches avant, l’espère-t-il, d’obtenir un combat de championnat.

«J’ai trois jeunes filles à qui j’ai promis de passer tout l’été. Et là, je me suis battu deux fois. J’ai besoin d’une pause. J’ai besoin d’une pause avec ma famille. Les combats, c’est une grosse partie de ma vie… mais il y a d’autres choses, comme être un père et être un homme de famille. Et je n’ai pas pu faire ça du mieux que je pouvais.»

Deux fois le nez cassé pour Oezdemir

Volkan Oezdemir. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Lors de son point de presse, Volkan Oezdemir a fait le point sur sa deuxième défaite de suite.

«Je sentais que mon combat allait bien jusqu’à ce qu’il me touche au nez. J’ai cassé mon nez deux fois lors de mon camp d’entraînement et je pense qu’il n’était pas prêt pour de vrais coups.»

L’athlète portait sur son visage les marques de sa guerre avec Anthony Smith. Il avait pourtant dominé au cours des deux premières rondes avant de perdre le contrôle lors de la troisième reprise.

«Quand il a commencé à m’étrangler, j’ai senti du sang descendre dans ma gorge. Et il m’a fait céder la victoire.»