UFC à Moncton: de l’action dans l’octogone

L’action a débuté vers 19h30. Contrairement aux galas présentés à Las Vegas – lors desquels il n’est pas rare de voir des salles presque vides au cours des premiers combats –, des milliers de personnes étaient déjà au rendez-vous pour le premier affrontement.

Deux poids légers (155 livres), l’Écossais Stevie «Braveheart» Ray et l’Allemand Jessin, ont lancé les hostilités pendant trois rondes complètes. L’Écossais a finalement eu le dessus, remportant une décision unanime au grand plaisir de la foule.

Les spectateurs se sont réellement réveillés quelques minutes plus tard avec l’entrée en scène du premier combattant canadien de la carte, le poids lourd (265 livres) Arjan Singh Bhullar.

L’athlète britanno-colombien – qui notamment représenté son pays en lutte aux Jeux olympiques de 2012 – a trimé dur pendant trois rondes, ce qui lui a permis de soutirer une décision unanime à son adversaire brésilien, Marcelo Golm.

Il a fallu attendre le troisième combat de la soirée – opposant l’Américain Te «Tango» Edwards au Sud-africain Don «Magic Man» Madge chez les poids légers – pour que les juges aient l’occasion de respirer un peu. «Magic Man» a alors fait sortir le Centre Avenir de ses gonds avec un K.-O. brutal 14 secondes à peine après le début de la deuxième ronde.

La deuxième Canadienne au programme, la poids coq (135 livres) Sarah «Cheesecake» Moras a sonné la Brésilienne Talita Bernardo à quelques reprises, mais a passé tellement de temps à se défendre au sol, sur le dos, qu’elle s’est inclinée par décision unanime des juges.

L’Anglais Chris Fishgold a ensuite fait ses premiers pas dans l’UFC contre l’Américain Calvin «The Boston Finisher» Kattar chez les poids plumes (145 livres). Fishgold a commencé la première ronde en lion et a continué à faire pleuvoir des coups pendant quelque temps. Kattar a fini par se réveiller et l’a envoyé au tapis, il lui a passé le K.-O. avec une série de coups de poing.

La foule a par après eu droit à une guerre particulièrement intense chez les poids légers (155 livres) entre l’Allemand Nasrat Haqparast et le Français Thibault Gouti. Ce dernier a fait de son mieux et a fait preuve de ténacité, mais a été complètement surclassé. La victoire de Haqparast était d’autant plus impressionnante qu’il a révélé après son combat s’être cassé la main en première ronde.

Les premiers «olé, olé olé olé» de la soirée se sont fait entendre lors de l’affrontement suivant, le dernier des préliminaires, opposant le Canadien Nordine Taleb et l’Américain Sean «Tarzan» Strickland (qui avait été copieusement hué lors de son entrée dans l’amphithéâtre, au son de l’hymne national du pays de Donald Trump).

Les partisans ont cependant déchanté assez rapidement lorsque «Tarzan» a imposé son rythme en faisant reculer Taleb pendant la majeure partie de la première ronde, avant de lui passer un K.-O. technique au sol en deuxième ronde.

Le premier combat de la carte principale, opposant l’Américain Court «The Crusher» McGee au Dominicain Alex «The Dominican Nightmare» Garcia, a testé la patience de la foule.

Les deux athlètes ont passé pas mal de temps au tapis et ont mis leur destin entre les mains des juges après trois rondes qui ont semblé durer une éternité. «The Crusher» l’a remporté par décision unanime.

Peu après, les lourds-légers américains (205 livres) Gian Villante et Ed «Short Fuse» Herman se sont tapés dessus, l’un devant l’autre, pendant trois rondes, ralentissant le rythme petit à petit jusqu’au dernier son de cloche. Les juges ont donné la décision partagée à Gian Villante.

Les poids coqs (135 livres) américains Andre «The Asian Sensation» Soukhamthath et Jonathan «Dragon» Martinez en ont mis plein la vue lors d’un combat effréné disputé debout et au sol pendant 15 minutes riches en rebondissements. Soukhamthath a eu le dessus et a décroché une décision unanime.

Le dernier Canadien à se pointer dans l’octogone a été Misha Cirkunov, qui a fait face à l’Américain Patrick «Durkin» Cummings. Les deux lourds-légers (205 livres), classés respectivement 11e et 14e dans leur catégorie au sein de l’UFC, n’ont pas perdu de temps.

Cirkunov – qui avait besoin d’une victoire après avoir perdu ses deux derniers affrontements – s’est empressé de renvoyer Cummings au vestiaire à 2:40 de la toute première ronde en l’étranglant à l’aide d’un triangle de bras.

Lors de l’événement co-principal – chez les poids plumes (145 livres) –, l’Américain Michael «The Menace» Johnson a trimé dur pendant trois rondes contre l’Irlandais Artem «The Russian Hammer» Lobov, remportant sans problème une décision unanime des juges.