UFC à Moncton: des sièges vides, mais David Shaw satisfait

Des milliers de sièges sont restés vides au Centre Avenir de Moncton, samedi soir, lors du premier gala UFC de l’histoire de la province. L’organisation repart tout de même satisfaite en gardant le cap sur la croissance à long terme dans la région.

Selon les données rendues publiques par l’Ultimate Fighting Championship, 6282 personnes ont assisté aux combats, ce qui a généré des revenus brutes aux guichets 691 957$.

L’événement était loin d’afficher complet. Cela se voyait en jetant un coup d’oeil dans les gradins. Le Centre Avenir peut accueillir 8800 spectateurs lors des parties de hockey, ce qui ne comprend pas les places ajoutées sur le parterre samedi soir.

En point de presse, dimanche au petit matin, le vice-président de l’UFC responsable du contenu et de l’international a dit avoir consulté les rapports de la billetterie et y avoir vu des signes encourageants.

«On a reçu des partisans de partout dans les provinces de l’Atlantique: du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. Je pense que c’est la preuve de la croissance du sport dans la région», a confié David Shaw.

Il a expliqué que l’UFC compte poursuivre son implantation dans les provinces de l’Atlantique.

«On en a déjà parlé par le passé; notre investissement est sur le long terme. On veut s’assurer d’être dans les provinces de l’Atlantique une fois aux deux ans. C’était important pour nous de venir au Nouveau-Brunswick.»

Le gala de samedi était le troisième présenté dans la région par l’UFC, qui fête cette année son 25e anniversaire. Lors des deux premiers événements, présentés à Halifax en 2014 et en 2017, avaient attiré respectivement 10 782 et 8123 personnes.

Nasrat Haqparast (à gauche) tente de prendre en défaut Thibault Gouti. – La Presse canadienne: Andrew Vaughan

Deux pouces en l’air

David Shaw rapporte que la collaboration avec l’équipe du Centre Avenir de Moncton en prévision des combats de samedi soir a été excellente et que, règle générale, l’événement s’est très bien déroulé.

«La collaboration avec l’aréna a été excellente. Et ça ne fait pas doute que l’on reviendra.»

Il a aussi eu de bons mots pour la Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick, qui a supervisé la tenue de l’événement. Cette entité, créée officiellement en 2014 par le gouvernement provincial, n’avait jamais été impliquée dans un gala d’arts martiaux mixtes de si grande envergure.

«Nous pensons qu’ils ont fait un excellent travail. Pour assurer la croissance du sport, il faut travailler de près avec les commissions naissantes, qui sont en plein essor et qui sont bien établies. On pense que ces gens ont un bel avenir devant eux et on était très satisfaits.»

Vendredi matin dans un hôtel du centre-ville de Moncton, les officiels de la Commission avaient cependant visiblement agacé plusieurs athlètes en tardant à calibrer la pesée et confirmer leur poids.

Lorsque l’on a demandé à David Shaw ce qu’il pensait de cela et s’il avait des commentaires à faire sur la performance de la Commission lors de la pesée officielle, il a été conciliant à son égard.

«La pesée a été un peu méthodique, mais c’est correct. Tant que les choses sont correctes et gérées de la bonne manière et avec intégrité, c’est ce qui compte.»

Son évaluation de la performance des juges locaux, dont certains sont issus du monde de la boxe – un sport très différent des arts martiaux mixtes – était aussi plutôt bonne.

«Je pense qu’il y a (les décisions des juges portant sur) une couple de rondes qui n’avaient pas de sens. Mais en fin du compte, je ne pense pas que personne ne s’est fait voler une victoire. En général, je pense que les choses se sont bien passées.»