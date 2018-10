Euclide Blanchard tient bien son bout du balai

Il n’y a pas seulement qu’à 40 ans qu’on peut tenir bon et passer au travers. On peut aussi le faire à 60 ans. Euclide Blanchard, un pur produit de Grosse-Butte, autre nom donné à la localité de Pigeon Hill, s’apprête à réaliser son rêve de gamin en prenant part dès mardi au Mondial de ballon sur glace qui aura lieu à Blaine, une petite municipalité dans l’État du Minnesota.

Blanchard, âgé exactement de 60 printemps, en sera à un premier tournoi de ballon sur glace depuis 2004, année où il a pris part à ses derniers Championnats canadiens à Longueuil. Il avait alors 46 ans.

Quand on lui demande s’il commence à se sentir nerveux à l’idée de prendre la route pour cette nouvelle aventure, il s’exclame en riant: «Je sais juste que j’ai hâte en maudit!»

Euclide Blanchard n’est pourtant pas le dernier venu. En fait, si Pigeon Hill est souvent mentionnée dans les conversations traitant de ballon sur glace, c’est en raison des exploits de bonshommes tels que lui, Florent Hébert, ainsi que les frères Plourde (Réjean et Jean-Marie) et Guignard (Georges-Aimé et Louis-Philippe). Ce sont eux qui sont derrière la légende.

«J’ai dû arrêter de jouer parce que j’ai commencé à travailler dans l’Ouest. Si ça n’avait pas été du travail, jamais je n’aurais arrêté. Le ballon balai, c’était ma vie. J’ai pris part à 20 championnats canadiens», raconte-t-il.

«Mais à Noël, comme j’avais arrêté l’Ouest, on m’a demandé si j’étais intéressé à aller au Mondial des 40 ans et plus. C’était mon rêve de faire au moins un Mondial», affirme Blanchard.

Il prend d’ailleurs très au sérieux cette participation au Mondial. Il s’entraîne régulièrement, que ce soit sur la bicyclette stationnaire ou encore à l’Aréna des Îles.

«J’ai 60 ans, je m’entraîne et j’adore ça. Je me suis cependant fait mal la semaine dernière. C’est arrivé à cause d’une idée de fou qui m’est passé par la tête. D’habitude, j’embarque sur la glace et je prends la peine de me réchauffer une bonne demi-heure avant de pousser à fond. Mais là, j’ai seulement fait deux tours de la patinoire en courant lentement, puis j’ai décidé tout d’un coup de courir à pleine vitesse. (Câ…), je me suis aussitôt étiré un muscle derrière la cuisse. J’étais complètement découragé», confie celui qui a perdu près de 30 livres dans sa préparation.

Heureusement, son fils Hubert lui a conseillé d’aller voir le massothérapeute Stéphane Boudreau. Ça adonne bien, ce dernier évoluera dans la même équipe que Blanchard à Blaine.

«Hubert m’a conseillé d’aller voir Stéphane. Il m’a dit: ‘’Papa, va voir ce gars-là, il fait des miracles’’ (rires). Je suis donc allé le voir et ça va déjà beaucoup mieux. Lors de mes trois derniers entraînements, même si j’y vais mollo, je n’ai ressenti aucune douleur. Ça regarde bien», dit-il.

«Je sais bien que ça ne sera pas facile pour moi, mais je crois que ça vaut la peine de faire des sacrifices pour réaliser son rêve. Ce Mondial, je vois ça un peu comme boucler la boucle», ajoute en riant ce grand partisan du Canadien de Montréal.

Au Mondial «sans Crosby et McDavid»

Au Mondial de Blaine, Euclide Blanchard portera les couleurs du Most Wanted, une équipe dans laquelle on retrouve cinq autres Acadiens, soit Daniel Savoie, René Savoie, Stéphane Boudreau, Dave Cowan, Euclide Blanchard et Jeff Plourde. Le reste de l’équipe est composé de Québécois.

Ils évolueront dans la division Maîtres (40 ans et plus). Lors des derniers Mondiaux qui ont eu lieu à Regina en 2016, le Most Wanted avait même pris la troisième position. Ce sera peut-être difficile ce coup-ci de répéter l’exploit.

Trois membres importants de l’équipe sont récemment tombés au combat et ne seront pas du voyage, dont les deux meilleurs joueurs du club, Steve Plourde et Michel Brosseau. Scott Kelly sera aussi absent en raison d’une pneumonie.

«Nous avons perdu en quelque sorte notre Crosby et notre McDavid», estime Daniel Savoie. Tu ne remplaces par des joueurs comme ça. Il va donc falloir la contribution de tout le monde. Il n’y a rien d’impossible, mais si nous voulons aller chercher un autre podium, il faut que chaque joueur en donne plus.»

Questionné sur la présence d’Euclide Blanchard dans l’équipe malgré ses 60 ans, Savoie estime que ce dernier a toujours sa place dans ce sport.

«Je me souviens d’avoir joué avec lui alors que je n’avais que 17 ou 18 ans et Euclide était tout un joueur à cette époque. Honnêtement, je crois qu’il a encore les mains pour tenir son bout», mentionne Daniel Savoie.

Le Most Wanted sera opposé au HPQ Silicon de la Saskatchewan, l’équipe championne en titre, ainsi que les Dingoes de l’Australie, les Blazers de Calgary, le Home Grown des États-Unis, le Radical Steel du Canada, les Sun Devils des États-Unis et les Fat Selects du Canada.

Dave Cowan a hâte que ça commence

Parmi les six Acadiens qui prendront part au tournoi des Maîtres du Mondial de ballon sur glace, Dave Cowan en est un qui n’en peut plus d’attendre le début de la compétition.

«Ce tournoi représente énormément pour moi, soutient-il. J’ai fait du sport et je me suis entraîné toute ma vie. J’ai participé à des championnats provinciaux et des championnats canadiens dans différents sports, mais je n’ai jamais eu la chance de participer à un événement aussi gros. Là-bas, c’est sûr que je vais avoir une pensée pour les gars des Bradors (de Petite-Rivière-de-l’Île, l’équipe de balle molle qui a dominé ce sport dans les années 1980). Eux aussi auraient mérité de vivre quelque chose comme ça.»

Cette virée au Minnesota sera aussi l’occasion pour eux d’assister à des matchs du Wild (samedi, LNH), des Vikings (dimanche, NFL) et des Timberwolves (lundi, NBA). D’autant plus que Nathan MacKinnon et l’Avalanche du Colorado seront les visiteurs samedi, de même que Drew Brees et les Saints de la Nouvelle-Orléans, dimanche, et Lebron James et les Lakers de Los Angeles, lundi.

Un goût amer pour les Nor’Easters

Lors des Mondiaux de 2016, les Nor’Easters des Maritimes avaient quitté Regina avec un goût amer dans la bouche. Malgré un bel effort, ils avaient échappé la médaille de bronze de la division mixte en s’inclinant en prolongation par la marque de 3 à 2 face aux Trojans.

Cette fois-ci, ils ont bien l’intention de revenir à la maison avec une médaille autour du cou. Et de préférence, de couleur or.

«Notre objectif cette année est d’aller chercher l’or», affirme Lucien Vautour, l’un des neuf Acadiens de cette formation qui comprend aussi sept représentants de la Nouvelle-Écosse.

«Notre équipe est d’ailleurs un peu mieux construite qu’il y a deux ans. Nous serons par exemple très fort à l’attaque avec Philippe Robichaud, Hubert Blanchard et Tim Wellwood. L’ajout de Marcelin Vautour, mon père, devrait aussi aider beaucoup. Marcelin apporte beaucoup d’expérience», souligne Lucien Vautour.

Outre Marcelin et Lucien Vautour, de même que Philippe Robichaud et Hubert Blanchard, les autres Acadiens dans l’équipe sont Céline Brochu, Keith Comeau, Guillaume Caissie, Caroline Roy et Lizette Vautour. Patrick Bujold est lui aussi originaire de la Péninsule acadienne.

Les Nor’Easters feront partie de la section Verte qui comprend également le Weezilz de Regina, les Dingoes Green de l’Australie, les Lead Dawgs du Yukon et les Coyotes de l’Ontario. Dans la section Jaune, les clubs en présence sont le Beagle de Regal, les Dingoes Gold de l’Australie, les Ice Ducks du Japon, le Rage d’Alkatchetario et le Broom-Shak de Bécancour, l’équipe championne en titre.